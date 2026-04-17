Od dvorca do zebri: Kako je selo Viktora Orbana postalo simbol korupcije u Mađarskoj

"Je li ono tamo premijer koji nešto čita..?", upitao se Peter Magyar, kada je na drugom balkonu predsjedničke palače ugledao je prethodnika na mjestu premijera. "Apsolutni hit!", rekao je Magyar pa na mrežama pitao ljude - Što mislite, što Viktor Orban čita?

Možda je čitao neke od brojnih tekstova o sistemskoj korupciji, zarobljavanju države kroz 16 godina i vlasti u rukama jednog čovjeka i njemu odanih oligarha. Simboličan, možda i najbolji primjer, golemo je imanje koje je Orban izgradio obitelji u selu u kojem je odrastao. Snimke bivšeg posjeda Habsburgovaca javnost je vidjela tek preklani.

"On tamo ima četiri objekta koji nalikuju palači, ima bazene, ima vodoskok i cijeli park, ima jako neobične i kičaste skuplture, pričalo se čak i da imaju neki mini zoološki vrt. Zebre su jednom prilikom tamo pobjegle vani, i to je napravilo veliku pompu", kaže novinar Jutarnjeg lista Filip Pavić. Kolegu Filipa oko Orbanova dvorca prošlog je tjedna proveo bivši član Orbánova Fidesza, danas antikorupcijski aktivist, koji je imanje prvi i snimio, s ciljem da dokaže da vlast laže kada tvrdi da su tamo samo poljoprivredni objekti Orbanova oca.

'Najveća sramota bila bi da se ne promijeni ništa'

"On je rekao da bi najveća sramota tu bila da, u slučaju da Orban ostane bez vlasti, da se ne promijeni ništa, odnosno da ne bude procesuiran, odnosno da taj simbol najveće korupcije, njegova obiteljska palača, ostane takva kakva jest", kaže Pavić.

Ali palaču i sve ostale skandale iz Orbanove vladavine tek treba razotkriti, što neće biti jednostavno u zemlji u kojoj je vlast stavila šapu na pravosuđe, sudstvo i javne nabave. Zato je bitno da je novi premijer najavio brzo pristupanje uredu europskog javnog tužitelja. "To pokazuje u kojem pravcu on misli da treba ići. Očito ništa neće raditi preko koljena, što mislim da je vjerojatno pametno, ali neke stvari koje treba odrezati brzo, mislim da je bolje odjednom, nego kako se kaže na šnite", smatra bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.

Jer nije ona palača jedini simbol korupcije u Orbanovu selu, tu je i ovaj nogometni stadion kapacitet četiri tisuće ljudi, dvostruko više nego što selo ima stanovnika. Izgrađen preko puta Orbanove nekadašnje dnevne sobe. "To selo ima obiteljske kuće, ima jednu crkvu, jednu trgovinu i gotovo, koliko sam ja primijetio, nikakvu gospodarsku aktivnost, osim te akademije i nogometnog stadiona koji je ogroman i izgleda dosta specifično", kaže Filip Pavić.

'Treba se i Peter Magyar pokazati'

Inače, sve što ste dosad čuli u ovom prilogu više je nego što su o Orbanovim sumnjivim aktivnostima mogli čuti Mađari na većini medija koje je vlast kontrolirala. Zato se na javnoj televiziji izravno na njih obrušio i novi premijer. "Suspendirat ćemo lažno informiranje koje se ovdje provodi i stvoriti uvjete za neovisne, objektivne medije. Nakon ovoga što se ovdje događalo, i Goebbels ili sjevernokorejski diktator bi bili oduševljeni", rekao je Magyar u prvom gostovanju na javnom servisu nakon godinu i pol dana.

Inače, i ovaj stadion gradio se preko EU fondova, a OLAF, europska antikorupcijska policija godinama je upozoravala na prevare, da se novac masovno prelijeva u džepove ljudi bliskih Orbánu. Te fondove Unija je zamrznula, a Mađarsku redovito označavala kao najkorumpiraniju članicu. Ipak, kako kaže naš europarlamentarac Gordan Bosanac, koji dugo prati zbivanja u Mađarskoj, sad ne treba žuriti s odmrzavanjem tih fondova.

"Treba se i Peter Magyar pokazati da je uistinu usmjeren prema europskoj, demokratskoj politici. Ja ne očekujem da će se neke stvari dogoditi preko noći jer reformirati i vratiti sudstvo, za to će trebati godine", upozorava Bosanac. Zasad imamo viralni video s Orbanovih mreža, snimljen par dana uoči izbora, zbog kojeg je prijavljen policiji. Jer, osim što pjeva i uživa, u jednom trenutku diže obje ruke s volana. Građanin ga je prijavio za kršenje prometnih pravila, policija prijavu odbacila jer je, kažu, radi o manjem kršenju prometnih pravila. Sva ona veća kršenja pravila dobrog vladanja tek trebaju doći na red.