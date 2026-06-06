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Šefica Udruge za životinje pritvorena zbog ubijanja pasa i zanemarivanja djeteta

Šefica Udruge za životinje pritvorena zbog ubijanja pasa i zanemarivanja djeteta
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELLIlustracija

Psi su pritom, dodaju, bili izloženi nepotrebnim mukama, što je dovelo do uginuća najmanje 15 pasa

6.6.2026.
13:22
Hina
Davor Javorovic/PIXSELLIlustracija
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Sudac istrage Županijskog suda u Sisku odredio je na prijedlog tužiteljstva istražni zatvor voditeljici Udruge za zaštitu životinja iz Dvora osumnjičenoj zbog ubijanja i mučenja 50 pasa, ali i zanemarivanje svog djeteta. Tužiteljstvo je izvijestilo da je nakon policijske prijave ispitalo 46-godišnjakinju i utvrdilo sumnju da je od listopada 2020. do početka lipnja 2026. na širem području Općine Dvor počinila kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu svog djeteta.

"Osnovano se sumnja i da osumnjičenica tijekom određenog razdoblja sve do početka lipnja 2026., nije vodila brigu o najmanje 50 pasa koji su povjereni udruzi za zaštitu životinja koju je vodila, na način da im nije osigurala hranu, veterinarsku skrb te primjeren prostor za boravak", izvijestilo je županijsko državno odvjetništvo.

Psi su pritom, dodaju, bili izloženi nepotrebnim mukama, što je dovelo do uginuća najmanje 15 pasa, dok je 35 pasa pronađeno u pothranjenom i teškom zdravstvenom stanju. I veterinarska inspekcija najavila je, nakon nadzora, da će protiv osumnjičene podnijeti optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zdravlju životinja.

Udruga Za Zaštitu životinjaZlostavljanješeficaDvorUhićenjePritvor
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