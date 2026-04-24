NOVA KONTRA BIDENU /

U SAD se vraća strijeljanje: 'Pod vodstvom Trumpa ponovno provodimo zakon'

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Američko Ministarstvo pravosuđa izvijestilo je da namjerava ubrzati provedbu saveznih smrtnih kazni, što uključuje i proširenje metoda izvršenja kazne na streljačke vodove

24.4.2026.
21:05
danas.hr
Američko Ministarstvo pravosuđa izvijestilo je da namjerava ubrzati provedbu saveznih smrtnih kazni, što uključuje i proširenje metoda izvršenja kazne na streljačke vodove, javlja CNN.

Odluka predstavlja zaokret u politici koju je provodila administracija Joea Bidena, a koja je postupno napuštala primjenu smrtne kazne na saveznoj razini, navodi američki medij.

U priopćenju Ministarstva navodi se nekoliko ključnih promjena. Ponovno se uvodi protokol o smrtonosnoj injekciji koji se koristio tijekom prvog mandata Donalda Trumpa, a metode izvršenja proširuju se kako bi, osim injekcije, uključivale i strijeljanje. Također se najavljuje pojednostavljenje internih procedura s ciljem ubrzanja postupaka koji vode do izvršenja smrtne kazne.

Smrt strijeljanjem u SAD-u

Smrt strijeljanjem trenutno je dopuštena u pet američkih saveznih država za osuđenike koji su iscrpili sve pravne lijekove. U ožujku je u Južnoj Karolini na taj način pogubljen muškarac osuđen za dvostruko ubojstvo, što je bilo četvrto takvo izvršenje kazne u SAD-u od 1970-ih godina.

Vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche izjavio je u petak kako prethodna administracija nije ispunila svoju dužnost.

"Prethodna administracija nije ispunila svoju dužnost zaštite američkog naroda jer je odbijala provesti i izvršiti najstrožu kaznu protiv najopasnijih zločinaca, uključujući teroriste, ubojice djece i ubojice policajaca", rekao je Blanche. "Pod vodstvom predsjednika Trumpa, Ministarstvo pravosuđa ponovno provodi zakon i stoji uz žrtve."

Ministarstvo je također priopćilo da želi "pojednostaviti postupak traženja smrtnih kazni" te smanjiti broj godina koje prođu između izricanja presude i samog pogubljenja.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
