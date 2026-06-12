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MESO I NOGOMET /

U BH restoranu u SAD-u svi su u bojama BiH i Hrvatske: 'Amerikanci obožavaju ovu hranu'

Marko Vargek javio se iz bosanskohercegovačkog restorana u Alexandriji

12.6.2026.
19:51
Marko Vargek
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Hoće li biti euforije u Hrvatskoj, ovisi o rezultatima u Americi gdje sve prati Marko Vargek koji se nalazi u Alexandriji.

"Temperatura raste. Jučer navečer je bila jedna grmljavina. Upaljena je pećnica u Alexandriji. Sve mirno protječe, pompa i bombastičnost je prebačena na Engleze. Oni su u It's coming home elementu. Više se priča u SAD-u o NBA i NHL finalu, ali noćas će gorjeti jer igraju SAD i Paragvaj. Trumpa neće biti, ostat će u Bijeloj kući", javio nam je Marko. 

Premijeru u Americu danas ima i Bosna i Hercegovina protiv Kanade - za dva sata počinje utakmica - kako se navijači pripremaju za tu utakmicu?

Marko se nalazi u restoranu bosanskohercegovačkom u Alexandriji. Dvije tisuće ljudi s bosanskim korijenima živi na području Washingtona. Kuhari u restoranu su iz Centralne Amerike, ali svi su u bojama BiH i Hrvatske. 

"Uzbuđeni smo i spremni podržavati Zmajeve i komšije", kazao je vlasnik restorana Amir. "Nadamo se finalu. Samo govedina ide u ćevape, meso je iz Pennsylvanije s farme Amiša. Kuhari su iz Centralne Amerike, a rade sve bosanske i hrvatske specijalitete. Sviđa se i Amerikancima hrana. Raduje me atmosfera oko reprezentacije BiH, nadam se barem neriješenom s Kanadom pa da protiv Katara izborimo prolaz", kazao je Amir.

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