Pogledajte najzanimljivije trenutke kvalifikacija za Veliku nagradu Barcelone

George Russell vratio se u velikom stilu osiguravši najbolju startnu poziciju za Veliku nagradu Španjolske. No, kvalifikacije na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya obilježila je napeta borba do samog kraja, iznenađujući povratak Lewisa Hamiltona i dramatičan udes Charlesa Leclerca koji je završio u zidu.

Nakon dva razočaravajuća vikenda bez bodova, George Russell trebao je snažan rezultat kako bi oživio nade u prvenstvu. I isporučio je. Dominantan tijekom slobodnih treninga, Britanac je prenio brzinu i u kvalifikacije, postavivši vrijeme 1:14.679 koje nitko nije mogao nadmašiti. "Sjajan je vikend zasad. Osjećam se kao stari ja, gdje se u svakom krugu borim za najviše pozicije", izjavio je vidno zadovoljan Russell. Pritisak je bio golem, pogotovo nakon crvene zastave koja je prekinula Q3, no vozač Mercedesa ostao je smiren i odvozio ključan krug. Pole position mu daje idealnu priliku za povratak na pobjedničke staze, no bitka neće biti laka.

Iznenađenje dana priredio je Lewis Hamilton. Nakon što se mučio s brzinom na treninzima, sedmerostruki prvak je u Ferrariju pronašao ritam kad je bilo najvažnije. Njegov posljednji krug bio je briljantan, zaostavši za Russellom samo 64 tisućinke sekunde. "U trećem treningu bio sam četiri ili pet desetinki sporiji i pitao sam se odakle ću izvući tu brzinu. Uspjeli smo i u dobroj smo poziciji za sutrašnju borbu", rekao je Hamilton.

Potpuno drugačije raspoloženje vladalo je na drugoj strani Ferrarijeve garaže. Charles Leclerc, jedan od favorita za pole position, izgubio je kontrolu nad bolidom u četvrtom zavoju i zabio se u ogradu. Svoj nastup završio je bez postavljenog vremena u Q3. "Jako me sram. Bolid je bio nevjerojatan, a ja nisam isporučio. Nema izgovora, to je pogreška", bio je samokritičan Monegašanin.

Vodeći u prvenstvu, Kimi Antonelli, kvalificirao se na treće mjesto, priznavši da se "pomalo mučio s osjećajem u bolidu" tijekom vikenda. Iza njega smjestili su se Lando Norris i Max Verstappen, koje je dijelilo samo 0,020 sekundi. Sjajan posao odradili su i Isack Hadjar na šestom te Liam Lawson na osmom mjestu, dok je Nico Hulkenberg prvi put ove sezone uveo Audi u Q3. Na začelju se nastavila agonija Aston Martina, no Lance Stroll uspio je prekinuti nevjerojatan niz i nakon 42 utrke biti brži u kvalifikacijama od momčadskog kolege Fernanda Alonsa, kako pokazuju i puni rezultati kvalifikacija.

Prvi startni red obećava napetu utrku između bivših Mercedesovih kolega. S Antonellijem odmah iza njih i brzim McLarenom te Red Bullom koji vrebaju priliku, Velika nagrada Španjolske mogla bi donijeti pregršt uzbuđenja od prvog zavoja.

Najzanimljvije trenutke kvalifikacija pogledajte OVDJE