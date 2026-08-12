Političari iz susjedstva opleli po Grlić Radmanu: 'Nitko ovdje nije naivan, ideje su mu prevaziđene'

Bošnjački političari iz Bosne i Hercegovine još su jednom odlučno odbacili mogućnost uspostave nove izborne jedinice u toj zemlji iz koje bi Hrvati birali člana Predsjedništva BiH, a ovoga put to su učinili reagirajući na izjave ministra vanjskih poslova Hrvatske Gordana Grlić Radmana.

Reakcije su uslijedile nakon što je šef hrvatske diplomacije tijekom botravka u BiH ranije ovog tjedna kritizirao kandidaturu Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva BiH iz redova Hrvata te istaknuo kako je to dodatni motiv da Hrvatska nastavi inzistirati na punoj ravnopravnosti Hrvata koji žive u toj zemlji.

Istaknuo je kako spominjanje hrvatske izborne jedinice ne treba doživljavati kao nešto neprihvatljivo što bi eventualno vodilo raspadu Bosne i Hercegovine.

"Mi ćemo i dalje s akterima u Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama govoriti o potrebi ograničenih ustavnih promjena, a naravno i izmjene Izbornog zakona, kako bi Hrvati u Bosni i Hercegovini ostvarili svoja prava. Budite uvjereni da se nećemo umoriti", kazao je uz ostalo Grlić Radman.

Bećirović: 'Nikada nećemo dozvoliti monoetničke izborne jedinice'

Na njegove je izjave prvi ragirao predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović (SDP BiH) koji je to nazvao neprihvatljivim miješanjem u unutarnje poslove države čiji je nominalni šef.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Političke snage koje se bore za demokratsku i europsku Bosnu i Hercegovinu nikada neće dozvoliti formiranje monoetničkih izbornih jedinica. Našoj državi treba transformacija postojećeg modela ka inkluzivnoj, funkcionalnoj i na građanskim principima utemeljenoj demokraciji", izjavio je Bećirović.

On smatra da temelj svake buduće reforme izbornog sustava u BiH treba biti provedba presuda Eurpskog suda za ljudska prava, što bi značilo da "pravo kandidature i političkog predstavljanja mora pripadati svakom građaninu pod jednakim uvjetima".

Hrvatsku je pritom oštro pozvao da poštuje suverenitet BiH a njene političare da "između tuđmanizma i međunarodnog prava izaberu ovo drugo" jer je to jamstvo sigurne budućnosti.

Konaković: 'Nema novih izbornih jedinica'

U sličnom je tonu reagirao i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, ujedno čelnik vladajuće stranke Narod i pravda (NiP).

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Nema novih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini. U našoj zemlji je vrijeme za ravnopravnost Bošnjaka sa drugim narodima i za implementaciju presuda međunarodnih sudova", napisao je Konaković u kratkoj objavi na Facebooku inzistirajući da pripadnici različitih naroda u njegovoj zemlji u tijelima vlasti trebaju biti zastupljeni sukladno popisu iz 2013. godine.

Dodao je kako neki pogrešno tumače spremnost određenih političkih aktera u BiH na dijalog i kompromis, odnosno kako to nije rezultat slabosti "onih koji vole BiH".

Kritikama na račun Grlić Radmana očekivano se pridružio i Slaven Kovačević uz tvrdnju kako hrvatski ministar vanjskih poslova promovira "retrogradne, arhaične i prevaziđene ideje".

Njegova ocjena je kako bi uspostava treće, etnički utemeljene izborne jedinice značila prvi korak ka federalizaciji Bosne i Hercegovine, a nakon toga bi zagovornici takvog koncepta nametnuli konfederalni oblik uređenja i pripajanje susjednoj Hrvatskoj.

"Nitko ovdje nije naivan, tako da takve ideje jednostavno neće proći", izjavio je Kovačević koji je sada savjetnik Željka Komšića a na listopadske izbore kao kandidat za člana Predsjendištva BiH iz redova Hrvata ide uz potporu njegove stranke Demokratska fronta.