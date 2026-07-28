Grlić Radman oštro osudio vandalizam u Međugorju: 'To je duboka uvreda vjernicima'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u utorak je "najoštrije osudio" oskvrnuće kipa Gospe i paljenje oltara u Međugorju, prozvavši to "dubokom uvredom vjernicima".

"Najoštrije osuđujem vandalsko oskvrnuće Gospina kipa i drugih svetih mjesta u Međugorju te paljenje oltara crkve sv. Jakova", napisao je šef diplomacije na Facebooku.

Vandalski čin nazvao je "dubokom uvredom vjernicima i svim ljudima dobre volje", pa je dodao da je Međugorje "bilo, jest i ostat će mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje".

Nepoznati počinitelj u Međugorju je oskvrnuo Gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju.