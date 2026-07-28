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'MJESTO MIRA' /

Grlić Radman oštro osudio vandalizam u Međugorju: 'To je duboka uvreda vjernicima'

Grlić Radman oštro osudio vandalizam u Međugorju: 'To je duboka uvreda vjernicima'
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vandalski čin nazvao je 'dubokom uvredom vjernicima i svim ljudima dobre volje'

28.7.2026.
13:13
Hina
Patrik Macek/PIXSELL
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Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u utorak je "najoštrije osudio" oskvrnuće kipa Gospe i paljenje oltara u Međugorju, prozvavši to "dubokom uvredom vjernicima". 

"Najoštrije osuđujem vandalsko oskvrnuće Gospina kipa i drugih svetih mjesta u Međugorju te paljenje oltara crkve sv. Jakova", napisao je šef diplomacije na Facebooku. 

Vandalski čin nazvao je "dubokom uvredom vjernicima i svim ljudima dobre volje", pa je dodao da je Međugorje "bilo, jest i ostat će mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje". 

Nepoznati počinitelj u Međugorju je oskvrnuo Gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju. 

Gordan Grlić RadmanMeđugorjeKip GospeOltarVandalizam
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