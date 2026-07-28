Nakon stravičnog vandalizma, imamo reakciju fra Pavičića iz Međugorja: Vjernicima poslao važnu poruku

Nakon barbarskog incidenta koji je jutros potresao Međugorje, župnik fra Zvonimir Pavičić poslao je priopćenje.

Podsjetimo, tijekom noći u Međugorju se dogodio vandalski napad u kojem je nepoznati počinitelj išarao kip Gospe i druge vjerske objekte te zapalio vanjski oltar. Na više mjesta ostavljene su uvredljive poruke poput "Međugorje je obmana", "Gospa = đavao", "Samo Isus" i "Vrag u suknji". Fotografije incidenta proširile su se društvenim mrežama, a naša redakcija u posjedu je snimke paljenja oltara. Na snimci se vidi muškarac sa šiltericom i ruksakom kako polijeva oltar zapaljivom tekućinom i pali ga. Zatim je buknuo veliki plamen.

Fra Pavičić pozvao je vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako ih Gospa uči više od 40 godina.

Molitva, post i praštanje

"S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti Blažena Djevica Marija, Kraljica mira.

Na poseban način pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od četrdeset godina u Međugorju uči: molitvom, postom i praštanjem. Molimo za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije: da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.

Svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima. Molitveni program odvija se redovito, a svi prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju kako bi ponovno bili mjesto molitve i susreta s Gospodinom po zagovoru Kraljice Mira", stoji u priopćenju.