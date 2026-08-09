Ljetne poplave u kući nisu mit: Vodoinstalateri otkrili što najviše popravljaju

Ljetno razdoblje, osim prilika za odmor, donosi i specifične izazove za vodovodne instalacije u kućanstvima. Povećana potrošnja vode, visoke temperature i ljetne oluje stvaraju dodatan pritisak na cjelokupni sustav, što može rezultirati neugodnim i skupim kvarovima.

Prema riječima iskusnih vodoinstalatera, mnogi su problemi predvidljivi te ih je, uz odgovarajuću prevenciju, moguće izbjeći bez potrebe za hitnim intervencijama, piše HuffPost.

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Najčešći ljetni problemi s vodovodnim instalacijama

Kako bismo vam pomogli da zaštitite svoj dom, donosimo pregled najčešćih kvarova s kojima se vodoinstalateri susreću tijekom ljetnih mjeseci, uz praktične savjete za njihovu prevenciju.

1. Povećana potrošnja vode

Jedan od najočitijih ljetnih izazova je znatno veća potrošnja vode. Aktivnosti poput zalijevanja vrtova, punjenja bazena i češćeg tuširanja mogu povećati potrošnju u kućanstvima za 30 do 40 posto. To se ne odražava samo na financijskim troškovima, već značajno opterećuje i cjelokupni vodovodni sustav.

Jednostavne promjene navika mogu donijeti veliku razliku. Primjerice, zalijevanjem vrta rano ujutro ili kasno navečer smanjuje se isparavanje i ostvaruje ušteda vode do 50 posto. Također, petominutno tuširanje troši između 50 i 70 litara vode, dok je za punjenje kade potrebno i do 200 litara, što tuširanje čini ekonomičnijim i ekološki prihvatljivijim izborom.

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2. Povećano opterećenje kućanskih uređaja i odvoda

Ljetne aktivnosti opterećuju i kućanske uređaje, pri čemu perilice rublja i posuđa često prve pokazuju znakove kvara. Problemi nerijetko nastaju u kuhinji kao posljedica ljetnih prehrambenih navika.

Jamarr Hall, vodoinstalater iz Philadelphije, objašnjava: "Začepljeni kuhinjski odvodi među mojim su najčešćim ljetnim intervencijama, što povezujem s povećanom konzumacijom voća. Imao sam slučaj gdje su sjemenke lubenice i komadići kokosa blokirali drobilicu otpada. Moj savjet je preventivno uklanjanje vidljivih ostataka hrane i njihovo odlaganje u otpad umjesto u odvod."

Kod perilica posuđa, čest uzrok problema je začepljeno odvodno crijevo. Preporučuje se uklanjanje većih ostataka hrane s posuđa prije pranja. U slučaju manjeg začepljenja, može pomoći ulijevanje žlice sode bikarbone u odvod, nakon čega ga je potrebno isprati vrućom vodom.

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3. Ljetne oluje i rizik od poplave podruma

Intenzivni ljetni pljuskovi stavljaju kućni sustav odvodnje na ozbiljan test. "Poplavljen podrum jedna je od najneugodnijih situacija s kojima se vlasnici nekretnina mogu suočiti", ističe vodoinstalater Hall.

Kako bi se spriječile takve štete, ključno je osigurati prohodnost vanjskih odvoda za oborinsku vodu. Poplave u podrumu često su izravna posljedica začepljenja dvorišnih odvoda lišćem, zemljom i drugim otpadom. Također je važno redovito provjeravati i čistiti krovne oluke, osobito prije najavljenih oluja.

"Voda uvijek pronalazi svoj put, a ako su oluci blokirani, taj će put vjerojatno voditi kroz strukturu kuće, uzrokujući znatnu i skupu štetu", upozorava Hall. Vlasnicima kuća s podrumskom pumpom za vodu savjetuje se njezina pravovremena provjera. Funkcionalnost pumpe može se testirati ulijevanjem kante vode u odvodnu jamu kako bi se provjerilo pokreće li se i izbacuje li vodu učinkovito.

4. Održavanje vanjskih priključaka

Vanjske slavine i sustavi za navodnjavanje tijekom ljeta su u intenzivnoj upotrebi, no uzrok mnogih kvarova potječe još iz zimskog razdoblja.

Vodoinstalaterka Kelly Ireland objašnjava: "Mnogi korisnici ne pripreme vanjske slavine za zimu i ostave vrtno crijevo priključeno. Voda zarobljena u slavini se smrzne, što uzrokuje pucanje cijevi, a oštećenje postaje vidljivo tek na ljeto pri prvom puštanju vode."

Curenje iz same slavine ili zida jasan je znak takvog problema. Iako popravak ponekad zahtijeva samo zamjenu brtve, šteta može biti i znatno veća. Prevencija je ključna: u jesen je potrebno zatvoriti unutarnji ventil koji vodi do vanjske slavine, a zatim otvoriti slavinu kako bi preostala voda iscurila. Također, vrtno crijevo uvijek treba odvojiti. Kod sustava za navodnjavanje, najčešći problemi su oštećenja glava prskalica prilikom košnje ili njihovo začepljenje zemljom. Redovito pravilno održavanje prskalica osigurava njihov ispravan rad i produljuje im vijek trajanja.

Prevencija ljetnih poplava

Prevencija je najučinkovitiji pristup izbjegavanju ljetnih problema s vodovodnim instalacijama. Preporučuje se redovita provjera svih slavina na znakove curenja i mjesečno čišćenje odvoda kako bi se spriječilo stvaranje tvrdokornih naslaga. Takve jednostavne, proaktivne mjere mogu rezultirati značajnim uštedama.

"Važno je reagirati na prve znakove problema i ne odgađati popravak", zaključuje vodoinstalater Hall.

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