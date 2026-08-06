WC daska vam se pomiče? Vodoinstalater predlaže učinkovitu metodu koja će je učvrstiti

Nestabilna WC daska koja se pomiče pri korištenju čest je problem u kućanstvima. Takvo stanje nije samo neugodno, već predstavlja i sigurnosni rizik, posebice za djecu i starije osobe.

Rješenje je najčešće jednostavno i ne zahtijeva stručnu intervenciju. Uzrok problema uglavnom leži u olabavljenim vijcima, a popravak je moguće obaviti samostalno uz alate koji se nalaze u većini domova, piše Southern Living.

Foto: Shutterstock

Uzroci nestabilnosti WC daske

Glavni uzrok pomicanja WC daske leži u svakodnevnoj upotrebi i posljedičnom trošenju materijala. Konstantan pritisak koji nastaje pri sjedanju i ustajanju s vremenom dovodi do popuštanja vijaka koji dasku drže fiksiranom za keramičku školjku. Kako pojašnjava vodoinstalater Kendall Craig, montažni mehanizam se zbog normalnog korištenja postupno olabavi.

"Svaki put kada se daska koristi, normalno kretanje stvara stres na vijke koji je pričvršćuju za školjku. Osim toga, plastični dijelovi se mogu istrošiti, a na starijim daskama mogu nastati pukotine ili se šarke deformirati, što dodatno smanjuje stabilnost", dodaje Craig. Manje čest, ali moguć uzrok je i nepravilna početna instalacija.

Dijagnostika i priprema za popravak

Prije početka popravka, važno je locirati problem. Stupanj nestabilnosti utvrđuje se pažljivim pomicanjem daske lijevo i desno. Potom je potrebno podići dasku i poklopac kako bi se pronašli vijci za pričvršćivanje. Njihove glave najčešće su skrivene ispod dva plastična poklopca na stražnjem dijelu, kod šarki.

Poklopci se mogu podići prstima ili vrhom odvijača. Nakon što se otkriju vijci, potrebno je provjeriti jesu li labavi. Za ovaj zahvat potreban je osnovni alat: odvijač i kliješta ili manji ključ za pridržavanje matice s donje strane.

Foto: Shutterstock

Postupak zatezanja

Sam postupak zatezanja je brz i ne zahtijeva posebne vještine. Nakon podizanja plastičnih poklopaca, odvijač se umeće u glavu vijka s gornje strane kako bi se spriječilo njegovo okretanje. Zatim je s donje strane školjke potrebno pronaći maticu koja osigurava taj vijak. Pomoću kliješta ili ključa, maticu treba čvrsto uhvatiti i okretati je u smjeru kazaljke na satu. Istovremeno se odvijačem pridržava vijak kako se ne bi okretao. Postupak se ponavlja i na drugoj strani, pri čemu je važno oba vijka zategnuti podjednako kako bi daska ostala ispravno centrirana.

Prije konačnog zatezanja, potrebno je provjeriti je li daska poravnata sa školjkom. Ključno je izbjeći najčešću pogrešku: prekomjerno zatezanje.

"Hardver bi trebao biti čvrsto pritegnut, ali ne pretjerano. Prevelika sila može slomiti plastične vijke ili, u najgorem slučaju, oštetiti osjetljivi porculan same WC školjke", upozorava Craig. Cilj je postići stabilnost, a izbjeći štetu.

Dodatna rješenja u slučaju trajnog pomicanja

Ako se daska i dalje pomiče nakon zatezanja vijaka, problem je vjerojatno složeniji. U tom slučaju, prvo je potrebno provjeriti stanje montažnog hardvera. Ako su vijci ili matice stari, zahrđali ili vidljivo istrošeni, preporučuje se njihova zamjena jer će u suprotnom brzo ponovno popustiti.

Drugi mogući uzrok su oštećene šarke. Ako je plastika na šarkama napukla ili se deformirala, daska neće biti stabilna. Tada je potrebna zamjena šarki ili, još češće, cijele daske. Kao privremeno ili dodatno rješenje za bolje sprječavanje klizanja, ispod šarki moguće je postaviti gumene jastučiće koji stvaraju dodatno trenje i sprječavaju pomicanje. Također, potrebno je provjeriti odgovaraju li dimenzije daske onima same školjke.

Preventivno održavanje

Održavanje stabilnosti WC daske trajan je zadatak. Preporučljivo je provjeravati vijke svakih nekoliko mjeseci i po potrebi ih dotegnuti. Takva provjera sprječava ponovnu pojavu problema i njegovu eskalaciju do točke kada je nužna zamjena cijele daske.

Zanemarivanje ovog jednostavnog održavanja može dovesti do nepotrebnih sigurnosnih rizika. Redovita pažnja osigurat će dugotrajnu udobnost i sigurnost za sve ukućane.

POGLEDAJTE GALERIJU