Automehaničar bi vam mogao masno naplatiti ako ovo izgovorite: 'To je loša ideja!'

Stručnjak za automobile David Long upozorio je vozače da nikada ne govore tri stvari kada daju svoj automobil na popravak kako bi spriječili automehaničare da im naplate previše.

David je automehaničar, koji je na društvenim mrežama poznat i kao Car Wizard. Na YouTubeu je objavio video u kojem objašnjava niz fraza koje bi mogle zasmetati mehaničaru i natjerati ga da vam previše naplati.

David je upozorio vozače da nikada automehaničaru ne objašnjavaju kako skinuti određeni dio.

"Ako automehaničaru kažete 'Pročitao sam da morate izvaditi hladnjak, želim da to učinite ovim redoslijedom', on se neće svađati s vama. Međutim, pomislit će 'mogu to učiniti puno brže, ali, budući da mi želite govoriti kako da radim svoj posao, rado ću vam dodatno naplatiti skidanje svih ovih dijelova'", otkriva ovaj stručnjak.

Vozači misle da automehaničaru tako olakšavaju posao, no to u većini slučajeva nije tako. Iskusni mehaničar vjerojatno će brzo popraviti kvar, jer zna kako najlakše riješiti problem. Ako mu vi, pak, sugerirate što da radi, to je vjerojatno kompliciraniji način zbog kojeg će vam više naplatiti, jer je radio više sati, piše Express.

Nikada ne tražite od mehaničara da 'uradi sve'

David je, također, sugerirao da bi vozač trebao izbjegavati tražiti da gleda mehaničara dok radi na njegovom automobilu, jer bi se zbog toga mogao osjećati kao da mu ne vjerujete.

"Ljudi su mi zapravo rekli 'mogu li ući u radionu i gledati te kako radiš?'. Ovo odmah govori da mi ne vjeruju, žele me gledati kako radim. Mehaničar je vjerojatno obavio takav posao puno puta, ali u glavi čuje kako mu klijent govori 'mislim da ti je ovo prvi put i ne znaš što radiš'", objasnio je stručnjak.

Naposljetku, David upozorava vozače da nikada ne traže od mehaničara da "uradi sve" što je potrebno na vozilu.

"Ako vjerujete svom automehaničaru i poslujete s njim godinama ili barem mjesecima, vjerojatno se možete izvući s tim i on će vam dati poštenu procjenu. No ako ne znate mehaničara, ovo je loša, baš loša ideja", rekao je.

"Nazvat će vas kad vozilo bude gotovo i račun bi mogao biti 9.000 eura, a da i ne znate što je učinio. Pravno, ne možete ništa učiniti jer ste mu rekli da 'učini sve što je potrebo'. Budite vrlo oprezni oko toga što želite da automehaničar odradi", upozorio je stručnjak.

POGLEDAJTE VIDEO: Najstarija osoba na svijetu ima 119, ne pije nikakve lijekove, a unuci vjeruju da će doživjeti 130