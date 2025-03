Spremna je za katastrofe i mogući kraj svijeta: 'Ovo su osnovne stvari koje trebate'

Influencerica Sari Sanchez (40) iz Chicaga odrasla je uz akcijske filmove koje je gledala sa svojim pokojnim ocem, što je potaknulo njezinu želju za pripremom na moguće katastrofalne događaje. Danas ima više od 50.000 pratitelja na TikToku, gdje dijeli edukativne sadržaje o preživljavanju.

"Mnogi misle da su pripreme za kraj svijeta povezane s politikom, no ja donosim drugačiju perspektivu. Volim humor i smatram da je važno ne uzimati sve previše ozbiljno, pogotovo u kriznim situacijama", kaže Sanchez.

Stvari potrebne za preživljavanje

Na društvenim mrežama redovito objavljuje videozapise u kojima pokazuje svoj ruksak ispunjen osnovnim stvarima koje bi mogle biti korisne u slučaju nužde. U njemu se nalaze karte, kape, noževi, važni dokumenti, fotografije voljenih osoba, užeta, kompas, radio na baterije, naglavne svjetiljke, komplet za šivanje i oprema za paljenje vatre. Osim toga, njen komplet prve pomoći uključuje škare, zavoje, gazu, kirurške rukavice, kompresijske zavoje i deku. Dodala je i toaletne potrepštine, menstrualnu čašicu, vodu i elektrolite, piše New York Post.

U drugom videu je podijelila detalje o "osnovnim stvarima za kraj svijeta", a koje su dovoljne za tri dana. Među njima su hrana, voda, osnovni lijekovi te nužne potrepštine poput prve pomoći. Također je naglasila važnost učenja vještina preživljavanja poput kuhanja, šivanja ili vrtlarenja. Sve to kaže ona, može biti korisno.

"Pripremam se da se ne bih morala suočavati s tim situacijama. Osjećam se mirnije ako imam kontrolu nad svojim okruženjem", rekla je.

Sanchez je priznala da je mentalnu snagu za preživljavanje naslijedila od svog pokojnog oca, koji je volio akcijske filmove. "Bila sam njegova mala djevojčica, ali tretirao me kao dječaka. Mislim da je, posebno zato što sam bila djevojčica, govorio da mogu biti bilo što kako bih preživjela", kaže Sanchez.

Tijekom studija radila je tri posla kako studirala. Tijekom odrastanja u Chicagu, svjedočila je brojnim pljačkama i zlostavljanju, što ju je potaknulo da se ozbiljno posveti učenju vještina za preživljavanje.

Iako sada živi u Los Angelesu i radi kao glumica, i dalje prakticira svoje vještine preživljavanja, koje dijeli s pratiteljima na internetu. "Svi moji prijatelji sada nose platnene torbe i uklanjaju slušalice kako bi obratili pažnju na okolinu", dodala je.

Unatoč njezinom sadržaju na društvenim mrežama i opsežnim pripremama, Sanchez ne vjeruje da će uskoro zaista doći do kraja svijeta, ali vjeruje da bi svatko trebao znati osnove preživljavanja za slučaj nužde.

"Ako ste u automobilu i on se pokvari, a vi ste s djetetom... tada biste trebali znati što napraviti", zaključuje.

