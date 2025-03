Na ovih pet europskih destinacije niste poželjni: Na turiste su pucali pištoljima na vodu

Europa je dom raznim kulturnim draguljima, od užurbanih španjolskih gradova poput Barcelone do obalnih rajskih otoka poput Kanara. Međutim, globalni tim stručnjaka iz Fodor’s Travela upozorio je turiste da razmotre utjecaj prekomjernog turizma na europske destinacije prije nego iskoriste povoljne avionske karte.

Prekomjerni turizam, kako ga definira Sustainable Travel International, događa se kada previše posjetitelja dolazi na neku destinaciju, premašujući njezinu sposobnost da se njome održivo upravlja, što dovodi do negativnih utjecaja poput pretrpanosti, degradacije okoliša, opterećenja infrastrukture, smanjenja kvalitete života stanovnika i lošijeg iskustva za posjetitelje. Španjolska je među najpogođenijim zemljama na kontinentu, a prošle godine poduzela je i konkretne mjere protiv iznajmljivača.

Pet destinacija na kojima niste poželjni

Istovremeno, lokalno stanovništvo u Barceloni uzelo je stvar u svoje ruke i prskalo posjetitelje pištoljima na vodu uzvikujući: ''Turisti, idite kući''. Prema Fodor’s Travelu, španjolskom gradu pridružili su se Majorca, Kanarski otoci, Venecija i Lisabon, piše Express.

Barcelona

''Barcelona trenutačno ima više od 10.000 licenciranih vikendica na platformama za iznajmljivanje, a prosječan dom sada se iznajmljuje za 68 % višu cijenu nego prije deset godina'', izvijestio je tim Fodor’s Travela. ''Iako je lokalna vlast obećala ukloniti sve licence za kratkoročne najmove do 2028. godine i zauzeti stav protiv ilegalnih turističkih apartmana u cijelom gradu, lokalni aktivisti, uključujući članove grupe Assembly of Neighborhoods for Tourism Degrowth, smatraju da je to premalo i prekasno.

Na Redditu su lokalni stanovnici podijelili svoja mišljenja o turističkom problemu u gradu. Jedna osoba je napisala: ''Barcelona je postala zabavni park za turiste. Sve je preskupo. Kada idete na posao ili na nastavu, morate izbjegavati zbunjene turiste koji se usput zaustavljaju i slikaju bilo kada tijekom dana, tjedna ili godine.'' Druga je dodala: ''Lokalci su istisnuti iz vlastitih gradova zbog turista. Lokalne tvrtke zatvaraju jer su turističke profitabilnije''. Povijesna gotička četvrt u Barceloni jedna je od najpogođenijih područja jer se tu nalaze brojni turistički apartmani i atrakcije.

Majorca

Prekrasna španjolska destinacija bila je popularna među Europljanima desetljećima i ponovo se pojavljuje na Fodorovoj "crnoj listi". Ranije je bila na popisu 2019. godine, a i dalje je moguće pronaći povoljne letove te vrlo povoljne paket-odmore, izvještava Responsible Travel. Međutim, porast broja posjetitelja znači da su neke od najpopularnijih plaža i gradova postali ''strašno pretrpani“, prema recenzijama na TripAdvisoru. Jedna osoba je u komentarima primijetila: ''Cala Deia je toliko prepunjena da policija stoji na vrhu ceste kako bi regulirala promet, nije moj tip mirnog odmora. Sve je preskupo, a plaža smrdi na kanalizaciju. Ljudi, klonite se ove destinacije. Kakvo razočaranje.''

Balearska vlada borila se protiv pretjeranog turizma uvođenjem pristojbe 2016. godine, koja će porasti i 2025. za lipanj, srpanj i kolovoz. Pristojba se odnosi i na Menorku, Ibizu i Formenteru. Ograničenja koja su osmislili Britansko veleposlanstvo i Balearska vlada također postoje u nekim odmaralištima, gdje je uz to zabranjena i prodaja alkohola noću.

Kanarski otoci

Napetost je kulminirala prošlog ljeta kada su izbili prosvjedi diljem Europe. Deseci tisuća ljudi okupili su se na plažama Majorce i Kanarskih otoka, izvještava Fodors, držeći plakate na kojima je pisalo: ''Vaš luksuz, naša bijeda'' i ''Kanari imaju svoje granice''. Stručnjaci za putovanja označili su to kao ''uznemirujuću promjenu'' za turiste, s obzirom na godine ''agresivnog marketinga za posjetitelje'' koje su donijele očite ekonomske prednosti.

Na Kanarskim otocima turistička industrija čini 35% BDP-a i generirala je 16,9 milijardi eura u 2023. godini. Međutim, britanski turisti na Tenerifima i Gran Canariji bili su na meti lokalnog stanovništva koje tvrdi oni nemaju koristi od turizma.

Lisabon

Lokalno stanovništvo u Lisabonu, koje posljednjih godina svjedoči naglom porastu broja turista, izražavaju zabrinutost da bi grad mogao postati nova Venecija. S oko 546.000 stanovnika, portugalska prijestolnica svakodnevno dočekuje 30.000 do 40.000 turista. Novinar i stanovnik tog grada rekao je za Telegraph 2018. godine: ''I u Lisabonu i u Portu središnja gradska područja postala su više-manje isključivo turistička. Lisabonska četvrt Baixa, na primjer, koja pokriva površinu od 1,5 četvornih kilometara, sada ima više od 70 hotela, dok su restorani, suvenirnice i veliki međunarodni brendovi koji su orijentirani na turiste istisnuli lokalne tvrtke.''

Fodorovi stručnjaci za putovanja tvrde da je sada oko 60 % stanova u Lisabonu turistički smještaj, čime je smanjen broj stanova za dugoročni najam i povećani troškovi stanovanja. ''Grad, koji je nedavno rangiran kao treće najneisplativije mjesto za život na svijetu, izgubio je približno 30% svog stanovništva od 2013. godine''.

Venecija

Poznata po svojim kanalima centar je povijesti, umjetnosti i kulture. Međutim, globalna reputacija Venecije kao romantičnog odredišta znači da je grad uvijek pun posjetitelja. Prema nedavnom istraživanju Holidu, ovaj grad dočekuje 21 turista na svakog stanovnika. Venecija je privukla pažnju uvođenjem ulaznica za jednodnevne posjetitelje i zabranom ulaska kruzera u lagunu, ali talijanski hotspot i dalje je ozbiljno prepunjen – toliko da ga je UNESCO stavio na popis ugroženih gradova. Grad planira udvostručiti turističku pristojbu jer masovni turizam i pretrpanost ostaju veliki problemi. Naknada od 5 € (4,20 £) uvedena je 2024. kako bi se suzbili jednodnevni posjetitelji, a sada je povećana na 10 € (8,30 £) za turiste koji rezerviraju manje od četiri dana unaprijed.

