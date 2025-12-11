Ove ostatke nikada ne smijete bacati u sudoper: Izazvat će velike probleme i razvoj bakterija

Začepljeni odvodi mogu uzrokovati značajne financijske izdatke, stoga je prevencija ključna kako biste izbjegli nepotrebne troškove popravaka. Često ćete primijetiti prve znakove upozorenja kada voda počne sporije otjecati, a ako se problem zanemari, može postati kroničan.

Prema pisanju britanskog portala Express, postoje određeni predmeti i tvari koje nikako ne bi smjele završiti u vašem sudoperu, a mnogi ih tamo bacaju svakodnevno.

Talog od kave je tihi neprijatelj cijevi

Iako se čini bezopasnim i sitnim, talog kave jedan je od glavnih krivaca za začepljenja u kućanstvima. Mnogi pogrešno vjeruju da će voda jednostavno isprati sitna zrnca, no stručnjaci upozoravaju da je stvarnost drugačija.

Spencer Darley iz tvrtke Drain Jet Yorkshire objašnjava: "Talog se ne otapa u vodi. Umjesto toga, zrnca se mogu slijepiti i stvoriti tvrdu nakupinu u odvodu koja s vremenom postaje čvrsta poput kamena".

Umjesto ispiranja vodom, talog od kave uvijek biste trebali baciti u kantu za smeće ili ga, još bolje, iskoristiti za kompostiranje ako imate tu mogućnost.

Opasnost od masnoća i ulja

Kava nije jedina stvar na koju treba paziti. Ključno je da u odvod nikada ne izlijevate masti, ulja i razne vrste masnoća od kuhanja, jer su one jedan od najčešćih uzroka ozbiljnih blokada u kanalizacijskom sustavu.

Foto: Shutterstock

Organizacija za zaštitu potrošača Which? navodi da komunalne tvrtke godišnje iz kanalizacije moraju ukloniti milijune litara masnoća. Kada se vruća mast izlije u odvod, ona se hladi i skrućuje, hvatajući pritom druge otpatke i stvarajući čepove.

Tvrtka Severn Trent izvijestila je da je prošle godine očistila količinu masnoće koja bi mogla napuniti šest olimpijskih bazena. Uz to, zabilježili su gotovo 29.000 začepljenja uzrokovanih nepravilnim odlaganjem predmeta u sudopere i toalete.

Pivo i neugodni mirisi

Možda zvuči iznenađujuće, ali čak i izlijevanje ostataka piva u sudoper može stvoriti probleme. Iako je riječ o tekućini koja neće fizički blokirati cijev na isti način kao mast, redovito izlijevanje većih količina piva može dovesti do drugih neugodnosti.

Budući da pivo sadrži šećere i kvasac, njegovo nakupljanje u cijevima može potaknuti razvoj bakterija, što s vremenom dovodi do širenja neugodnih mirisa iz odvoda.

Kako pravilno održavati odvode?

Osim izbjegavanja navedenih tvari, stručnjaci savjetuju redovito ispiranje odvoda vrućom vodom kako bi se otopile manje naslage sapuna i masnoća koje su možda slučajno dospjele u cijevi.

Pridržavanjem ovih jednostavnih savjeta osigurat ćete nesmetan protok vode i poštedjeti se stresa te troškova hitnih intervencija vodoinstalatera. Malo pažnje pri odlaganju otpada dugoročno se itekako isplati.

