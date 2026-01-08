Je li moguće? Vujčiću se smiješi ugledna pozicija, zanijemit ćete kad vidite moguću plaću

Guverneru HNB-a Borisu Vujčiću se smiješi nova pozicija. Vlada ga je predložila za poziciju potpredsjednika Europske središnje banke. Jer u svibnju iduće godine aktualnom potpredsjedniku istječe mandat pa je lobiranje već krenulo. Što će to značiti za Hrvatsku, ali i koju će vrtoglavu plaću imati? Detalje donosi Dajana Šošić.

Guverneru HNB-a u novoj je dobro krenulo. Na njegovu inicijativu Vlada ga predlaže za potpredsjednika Europske središnje banke.

"Mislim da je to svojevrsno priznanje i osobno za Vujčića, ali isto tako i za politiku Vlade u suradnji s HNB-om,pogotovo ako govorimo o ulasku u eurozonu, dakle sve ono što je napravljeno u relativno kratkom roku. I sigurno bi bilo dobro, svojevrsna nagrada i priznanje, a rekao bih i podizanje ugleda Republike Hrvatske, da Vujčić u tome i uspije", izjavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Novotny: Ima prilično dobre šanse

Nakon Vladina prijedloga - oglasio se i guverner. Boris Vujčić u priopćenju je zahvalio Vladi na povjerenju i nominaciji za funkciju potpredsjednika Europske središnje banke. Istaknuo je kako je nakon 25 godina rukovodećih poslova u HNB-u, i bavljenja monetarnom politikom, ova je nominacija priznanje na koje je ponosan.

Od desne ruke Željka Rohatinskog - do trećeg mandata na čelu HNB-a. Vujčić je na tu funkciju izabran 2012., a prije toga je bio zamjenik guvernera HNB-a i direktor Direkcije za istraživanja.

"Šanse mu nisu loše, Hrvatska imamo kvalitetno središnje bankarstvo odvojeno od politike, koliko je to moguće, on je kompetentan središnji bankar, s velikim iskustvom iako ima i dosta kritika na njegov račun - ali šanse su mu prilično dobre", rekao je Damir Novotny, ekonomski analitičar.

Šefica ESB-a u 2024. 'zaradila' 726.000 eura

A lobiranje za moćnu europsku poziciju već je krenulo. Kandidati prolazi neformalnu provjeru i pregovore među državama članicama. Nakon svih koraka, imenovanje članova Upravnog odbora potvrđuje Europsko vijeće.

O samoj instituciji puno govori i podatak da već sama osnovna plaća svrstava Christine Lagarde, predsjednicu Europske središnje banke, među najbolje plaćene dužnosnike u uniji. Sama joj je plaća u 2024. godini iznosila 466.000 eura, no ukupna primanja dosegnula su oko 726.000 eura. Prema nekim izvorima, plaća potpredsjednika Europske središnje banke iznosi oko 343.000 eura. To je navodno fiksni iznos na koji onda idu razni dodaci i naknade.

A ovako je o mogućoj novoj poziciji guverner nedavno govorio za RTL.

Tko umjesto Vujčića?

"Ja sam središnji bankar cijeli svoj život. 28 godina sam u središnjem bankarstvu, 25 godina sam bio zamjenik guvernera ili guverner, mislim da je to dovoljno iskustva da me se kvalificira. Za sada nove zemlje članice nisu imale predstavnika, možda je došlo vrijeme da dobiju možda svog predstavnika", rekao je nedavno Vujčić.

U tom slučaju i Vujičić svog nasljednika kojeg imenuje Vlada. Hoće li to biti zamjenica Sandra Švaljek, netko od 4 viceguvernera ili pak netko izvan HNB-a, trebalo bi biti poznato nakon što se završi proces izbora za Europsku središnju banku.

