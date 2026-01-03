Christine Lagarde zarađuje 466.000 eura godišnje! A kad vidite koliko još ubere 'sa strane'

Svake godine u Hrvatskoj se komentiraju naknade na koje imaju pravo saborski zastupnici, povrh svojih izdašnih plaća. Takvi podaci bole i više kada se zna koliko se često pojedinci godišnje (ne) javljaju za riječ.

Zastupnici imaju pravo na niz dodatke kao što su zastupnički paušal (199,10 eura mjesečno), naknada za odvojeni život (132,72 eura mjesečno), dnevnice za službena putovanja (19,91 euro), naknade za korištenje privatnog auta u službene svrhe (0,27 eura po kilometru) te naknada za putne troškove (do 600 eura mjesečno). Žive li više od 50 kilometara od Zagreba, imaju pravo i na službeni stan uz naknadnu od 650 eura mjesečno za najam te joo 70 eura za režije.

No, sve je to zanemarivo kada se pogledaju naknade koje u svoj džep posprema predsjednica Europske središnje banke (ECB) Christine Lagarde.

Lagarde prima osnovnu godišnju plaću od 466.000 eura.

Prema analizi Financial Timesa, Lagarde je povrh toga u 2024. od naknada zaradila vrtoglavih 726.000 eura – čak 56 posto više od svoje osnovne godišnje plaće.

Nije tu kraj. Primila je Lagarde još 135.000 eura za troškove stanovanja i druge naknade, te 125.000 eura zbog članstva u Upravnom odboru Banke za međunarodna poravnanja (BIS).

Zanimljivo, takve se naknade uopće ne spominju u godišnjem izvješću ECB-a, budući da ta institucija, za razliku od burzovnih kompanija, nije obvezna objavljivati detaljne podatke o primanjima svojih dužnosnika.

Istraživanje Financial Timesa temelji se na usporedbi nekoliko izvora – godišnjih izvješća ECB-a i BIS-a te internih dokumenata o uvjetima isplata.

Valjda naglasiti da podaci ne uključuju doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koje Lagarde također prima, što znači da su njezini stvarni bruto prihodi i veći.

Za usporedbu, njezin američki kolega iz Federalnih rezervi (FED), Jerome Powell, ima gotovo četiri puta manja primanja.

