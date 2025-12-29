Plaća im sjeda na račun, a u Saboru se nisu javili ni jednom! Evo o kome je riječ

Mostovac Marin Miletić zastupnik je s najviše javljanja u jesenskom zasjedanju Hrvatskog sabora, u 44 dana plenarnog zasjedanja za riječ se javio 166 puta, u prosjeku gotovo četiri puta svakog dana.

Slijede ga zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš i nezavisni Josip Jurčević koji s Miletićem dijeli isti klub, oni su gotovo izjednačeni u broju javljanja, ona ih je upisala 146, on tek jedno manje, 145.

Pritom treba napomenuti da navedeni podaci nisu konačni, obuhvatili su javljanja do 9. prosinca, a Sabor je plenarno zasjedao zaključno s 15. prosinca, pa je moguće da se, kad se obrade svi podaci, redoslijed na ljestvici ponešto promijeni.

Ispod postolja

Visoko, četvrto mjesto 'drži' IDS-ov Dalibor Paus sa 122 javljanja, dok peto mjesto, s po 113 javljanja, dijele SDP-ova Marija Lugarić i Dalija Orešković iz stranke koja nosi njeno ime.

Više od stotinu puta, posve precizno 102 puta, javila se još samo jedna zastupnica, SDP-ova Ivana Marković.

Zasad, blizu te brojke su i Damir Barbir iz stranke Centar s 99 javljanja, Mostov Miro Bulj s 94, SDP-ova Sabina Glasovac s 91, te HDZ-ov Nikola Mažar s 90 javljanja, pa je moguće da, kad saborske službe obrade sve podatke, i oni premaše stotinu javljanja.

Šef oporbe Hajdaš Dončić (SDP) jesenas govorio samo dva puta

Krajnost tim zastupnicima su njihove kolege koje se rijetko javljaju, onih koji su se u 44 dana javili pet i manje puta je 20-ak, a među njima je i vođa oporbe, SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić koji se jesenas javljao dva puta, oba kako bi govorio kao predstavnik Kluba SDP-a.

Pet javljanja 'upisao' je Tomislav Zadro (HDZ), po četiri Nediljko Gabričević (HSU), HDZ-ovi Željko Reiner, Ljubomir Kolarek i Ivan Radić te zastupnici nacionalnih manjina Vladimir Bilek (češke i slovačke), Armin Hodžić (pet manjina) i Robert Jankovics (mađarske).

Po tri su se puta javili Marija Blažina, koja je u redovima SDP-a jesenas zamijenila Peđu Grbina te DP-ov Josip Dabro i HDZ-ov Damir Mandić. Uz Hajdaša Dončića, samo dva javljanja ima i njegov stranački kolega Branko Kolarić.

Tko je pričo jednom, a tko niti jednom?

Po jedno javljanje upisali su HDZ-ovi Krešo Ačkar, Mato Franković i Tomislav Šuta te HSLS-ov Dario Hrebak, gradonačelnici Velike Gorice, Dubrovnika, Splita i Bjelovara.

Ove jeseni ni jednom se za riječ nije javio HSS-ov Krešo Beljak, kao ni Suverenist Martin Kordić s tom razlikom da je Beljak iskusan zastupnik koji u saborskim klupama sjedi od početka sadašnjeg saziva, a Kordić 'friški' zastupnik koji je u Sabor ušao tek koncem studenoga.

Svih 150 zastupnika ove se jeseni ukupno javilo 5002 puta, a statistika otkriva da je u strukturi njihovih javljanja sve isto kao i u prije, polovicu čine replike (1758) i povrede Poslovnika (990). Praksa u kojoj predsjednici odbora izvještavaju plenarnu sjednicu o zaključcima njihovih odbora je u nestajanju, ove jeseni to se dogodilo samo 11 puta.

