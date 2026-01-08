FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AKO VAM ZATREBA /

Objavljena interaktivna karta: Pogledajte sva mjesta u Hrvatskoj gdje možete do novca

Objavljena interaktivna karta: Pogledajte sva mjesta u Hrvatskoj gdje možete do novca
×
Foto: HNB

Karta se dnevno ažurira na temelju podataka koje dostavljaju banke čime se osigurava aktualnost podataka

8.1.2026.
18:57
Hina
HNB
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska narodna banka (HNB) objavila je interaktivnu kartu poslovnica i bankomata u RH, koja omogućuje preglednost lokacija na kojima građani mogu podići ili položiti gotov novac, što je važno osobito u dijelovima zemlje s manjim brojem dostupnih financijskih usluga.

Karta je izrađena u suradnji s poslovnim bankama, HP-Hrvatskom poštom i Financijskom agencijom, dostupna je na HNB-ovim mrežnim stranicama te u mobilnoj aplikaciji mHNB, a možete ju vidjeti OVDJE.

Objavljena interaktivna karta: Pogledajte sva mjesta u Hrvatskoj gdje možete do novca
Foto: HNB

Iz HNB-a dodaju da ta interaktivna karta korisnicima pruža mogućnost pretraživanja prema banci ili drugom pružatelju usluge isplate i uplate gotovog novca, adresi, trenutačnoj lokaciji korisnika, kao i prema vrsti samoposlužnog uređaja – ovisno o tome omogućuje li uređaj uplatu ili isplatu novčanica ili uplatu kovanica. Za svaku lokaciju prikazana je točna adresa s geolokacijom, što korisnicima omogućuje brže snalaženje i jednostavniji pristup gotovinskim uslugama.

Karta se dnevno ažurira na temelju podataka koje dostavljaju banke i drugi pružatelji usluga, čime se osigurava aktualnost podataka. Redovito osvježavanje podataka omogućuje građanima pravovremene informacije, koje su korisne pri planiranju putovanja, svakodnevnih obaveza ili poslovanja u područjima s ograničenom financijskom infrastrukturom, navode iz središnje banke.

POGLEDAJTE VIDEO: Guverner Vujčić otkrio Dajani Šošić tko je kriv za inflaciju

HnbPoslovniceBankomatiLokacije
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
AKO VAM ZATREBA /
Objavljena interaktivna karta: Pogledajte sva mjesta u Hrvatskoj gdje možete do novca