Objavljena interaktivna karta: Pogledajte sva mjesta u Hrvatskoj gdje možete do novca

Hrvatska narodna banka (HNB) objavila je interaktivnu kartu poslovnica i bankomata u RH, koja omogućuje preglednost lokacija na kojima građani mogu podići ili položiti gotov novac, što je važno osobito u dijelovima zemlje s manjim brojem dostupnih financijskih usluga.

Karta je izrađena u suradnji s poslovnim bankama, HP-Hrvatskom poštom i Financijskom agencijom, dostupna je na HNB-ovim mrežnim stranicama te u mobilnoj aplikaciji mHNB, a možete ju vidjeti OVDJE.

Foto: HNB

Iz HNB-a dodaju da ta interaktivna karta korisnicima pruža mogućnost pretraživanja prema banci ili drugom pružatelju usluge isplate i uplate gotovog novca, adresi, trenutačnoj lokaciji korisnika, kao i prema vrsti samoposlužnog uređaja – ovisno o tome omogućuje li uređaj uplatu ili isplatu novčanica ili uplatu kovanica. Za svaku lokaciju prikazana je točna adresa s geolokacijom, što korisnicima omogućuje brže snalaženje i jednostavniji pristup gotovinskim uslugama.

Karta se dnevno ažurira na temelju podataka koje dostavljaju banke i drugi pružatelji usluga, čime se osigurava aktualnost podataka. Redovito osvježavanje podataka omogućuje građanima pravovremene informacije, koje su korisne pri planiranju putovanja, svakodnevnih obaveza ili poslovanja u područjima s ograničenom financijskom infrastrukturom, navode iz središnje banke.

POGLEDAJTE VIDEO: Guverner Vujčić otkrio Dajani Šošić tko je kriv za inflaciju