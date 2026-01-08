Liječnica poziva žene da obave tri važna samopregleda svakog mjeseca: 'Spriječite opasnost'

U užurbanom ritmu svakodnevnog života, briga o vlastitom zdravlju često pada u drugi plan. Međutim, redoviti samopregledi ključni su za rano otkrivanje potencijalno opasnih bolesti i mogu spasiti život.

To zna i dr. Carys Sonnenberg, pa je pozvala žene da svakog mjeseca obave tri ključna zdravstvena pregleda, ističući kako je početak mjeseca idealno vrijeme za stvaranje ove važne navike. Preporuku je podijelila putem interneta, a ova liječnica opće prakse specijalizirana je za žensko zdravlje u sklopu britanskog NHS-a i osnivačica klinike za menopauzu Rowena Health.

Dr. Sonnenberg je na svom TikTok profilu predložila da se ovi pregledi obavljaju prvog u mjesecu. Iako je taj datum za ovaj mjesec već prošao, ovaj tjedan i dalje može biti idealna prilika za sve koje još nisu obavile provjere te žele usvojiti strategiju "prvog u mjesecu" kako bi se u budućnosti lakše sjetile ovih važnih koraka za očuvanje zdravlja.

Tri ključna pregleda za zdravlje žena

U svom videu, dr. Carys je gledateljima poručila: "Prvi dan u mjesecu je zaista dobar dan da obavite samopregled grudi, samopregled vulve, a također i da pregledate sve madeže koje imate na tijelu, ne zaboravljajući pritom ni vlasište."

Objasnila je kako je iznimno važno poznavati vlastito tijelo kako biste mogli prepoznati što je za vas normalno. Kao liječnica opće prakse i specijalistica za menopauzu, naglasila je važnost informiranja.

"Primjerice, web stranica organizacije CoppaFeel! sadrži sjajne informacije koje vas uče kako pravilno pregledati grudi, na koje probleme trebate obratiti pozornost i što biste trebali prijaviti svom liječniku opće prakse", savjetovala je. Za pregled ostatka tijela, dodala je, trebat će vam ogledalo.

Možda će vam biti potrebna i pomoć druge osobe za pregled leđa kako biste provjerili postoje li promjene na madežima. Također je važno pregledati i vlasište u potrazi za bilo kakvim sumnjivim promjenama.

Kako prepoznati znakove upozorenja

CoppaFeel! je dobrotvorna organizacija za podizanje svijesti o raku dojke koja potiče sve na obavljanje mjesečnih samopregleda. Kako objašnjavaju iz organizacije, mjesečni pregledi pomažu da upoznate što je normalno za vaše tijelo.

Među brojnim internetskim resursima, ističu i simptome raka dojke. Važno je biti svjestan promjena na dojkama i prsima koje bi mogle biti znak bolesti, a usvajanje navike pregledavanja jednom mjesečno jednostavan je način da to i postignete. Organizacija također napominje da se neke od ovih promjena događaju prirodno, primjerice tijekom mjesečnog ciklusa.

Znakovi raka dojke, prema Mirroru, mogu uključivati promjene na koži poput nabora ili udubljenja, neuobičajenu kvržicu ili oteklinu u pazuhu ili oko ključne kosti, kao i neuobičajena zadebljanja.

Potrebno je obratiti pozornost i na iscjedak iz bradavice, pojavu krastica ili osipa na bradavici ili oko nje, kao i na promjene poput uvlačenja bradavice ili promjene njezina smjera. Iznenadna promjena u veličini ili obliku dojke te stalna i neuobičajena bol u dojci, prsima ili pazuhu također su razlozi za oprez.

Iako ovi simptomi ne moraju nužno upućivati na rak dojke, iz organizacije poručuju da je važno javiti se liječniku opće prakse ako primijetite bilo koji od njih. Za sve zdravstvene probleme i nedoumice uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom.

