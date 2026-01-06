Ova metoda hodanja sagorijeva do 40 posto više kalorija: Uključite je u rutinu danas

Usvajanje zdravijih životnih navika i regulacija tjelesne težine predstavljaju izazov za mnoge pojedince. Uz mnoštvo dostupnih planova prehrane i programa vježbanja, odabir najprikladnije metode može biti otežan.

Međutim, temeljni princip gubitka kilograma je znanstveno utemeljen i jednostavan: potrebno je postići kalorijski deficit, što znači da potrošnja kalorija mora biti veća od unosa, piše The Mirror.

Foto: Pexels

Učinkovita metoda za potrošnju kalorija

Jedna od iznimno učinkovitih aktivnosti za postizanje ovog cilja je nordijsko hodanje, koje standardnu šetnju transformira u sveobuhvatan trening za cijelo tijelo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nordijsko hodanje, izvorno razvijeno u Finskoj kao ljetna metoda treninga za skijaške trkače, može povećati potrošnju kalorija za 20 do 45 posto u usporedbi s hodanjem istim tempom bez upotrebe štapova. Ključna prednost ove metode leži u korištenju posebno dizajniranih štapova, koji omogućuju aktivno uključivanje gornjeg dijela tijela u pokret.

Za razliku od običnog hodanja koje primarno angažira mišiće donjih ekstremiteta, nordijsko hodanje aktivira do 90 posto tjelesnih mišića, uključujući mišiće ruku, ramena, leđa, prsa i trbuha. Takav sveobuhvatan pristup rezultira treningom višeg intenziteta i posljedično većom potrošnjom energije. Procjenjuje se da se tijekom jednog sata nordijskog hodanja sagorijeva između 400 i 500 kalorija, u usporedbi s otprilike 280 kalorija kod klasične šetnje.

Foto: Pexels

Zdravstvene prednosti nordijskog hodanja

Osim što je učinkovita metoda za kontrolu tjelesne težine, nordijsko hodanje nudi i brojne druge zdravstvene prednosti. Korištenjem štapova, tjelesna težina se ravnomjernije raspoređuje, čime se smanjuje opterećenje na zglobove koljena, kukova i kralježnice. To čini ovu aktivnost iznimno pogodnom za osobe s problemima sa zglobovima ili prekomjernom tjelesnom težinom.

Istraživanje Sveučilišta u Veroni, koje je pratilo sudionike tijekom šest mjeseci, pokazalo je da su ispitanici koji su prakticirali nordijsko hodanje zabilježili smanjenje opsega struka i ukupne tjelesne masti za osam posto.

Ova aerobna aktivnost jača srčani mišić i poboljšava kardiovaskularno zdravlje, potiče pravilno držanje i ravnotežu te jača mišiće leđa i trupa, što doprinosi ublažavanju napetosti u području vrata i ramena.

Foto: Pexels

Važnost pravilne tehnike i opreme

Za postizanje optimalnih rezultata i prevenciju ozljeda, neophodno je usvojiti pravilnu tehniku i koristiti adekvatnu opremu. Štapovi za nordijsko hodanje specifično su dizajnirani kako bi osigurali potisak prema naprijed te se razlikuju od planinarskih ili skijaških štapova.

Njihova idealna duljina određuje se tako da lakat formira kut od 90 stupnjeva kada je vrh štapa postavljen na tlo dok ga držite u okomitom položaju. Sama tehnika hodanja uključuje nekoliko ključnih elemenata: korak započinje kontaktom pete s tlom, nakon čega slijedi prijenos težine preko cijelog stopala na prste, čime se smanjuje opterećenje na zglobove. Trup treba biti blago nagnut prema naprijed iz skočnih zglobova, a koraci su produženi u odnosu na obično hodanje.

Štapovi se upiru o tlo između prednjeg i stražnjeg stopala, dok ramena ostaju opuštena. Koordinirani pokreti ruku i nogu, uz snažan odraz, osiguravaju maksimalnu učinkovitost i transformiraju šetnju u visokoefikasan trening.

Nordijsko hodanje potvrđuje kako učinkovita tjelovježba ne mora biti pretjerano komplicirana ili iscrpljujuća. Zahvaljujući svojoj pristupačnosti, minimalnom opterećenju zglobova i sveobuhvatnim zdravstvenim dobrobitima, ono predstavlja idealan odabir za osobe svih dobnih skupina i razina tjelesne kondicije koje teže unaprjeđenju zdravlja, jačanju organizma i efikasnoj potrošnji kalorija.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Siniša je 26 puta pokušao baciti cigarete: Psiholozi otkrivaju zašto pucaju novogodišnje odluke!