Dina Levačić za 'Život u balansu': 'Snaga volje nije talent, to je odluka'

Druga epizoda serijala ''Život u balansu'' vodi nas daleko od studija i statistika, na mjesto gdje se testira ono što se ne može izmjeriti – snaga volje. U fokusu je Dina Levačić, žena koja je život posvetila borbi s elementima i koja Luki otvara vrata svijeta u kojem motivacija nije samo riječ - nego kompas koji spašava.



Luka Veljković prvi put dobiva mentoricu koja ga izvodi iz zone komfora, u prirodu koja ne prašta, ali uči o upornosti, o neprijatelju koji te koči i o ljudima koji te guraju naprijed. U seriji vizualno moćnih prizora mora, tišine i fizičkog napora, epizoda istražuje kako izgleda trenutak kada se susretneš s vlastitim strahom i zašto bez toga nema pomaka.

'Disciplina vas održi'

“Motivacija je ono što vas pokrene, a disciplina ono što vas održi”, poruka je druge epizode dok Luka prolazi kroz izazove koji nisu osmišljeni da ga slome, nego da mu pokažu od čega je napravljen.

Kroz more, mrak i tišinu, Luka počinje shvaćati da promjena ne počinje velikim potezima – nego malom odlukom da ne odustaneš.

''Snaga volje nije talent, to je odluka'', ističe Dina.

Druga epizoda pokazuje kako se ta odluka gradi, korak po korak.

