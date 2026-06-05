Princeza Mette-Marit čeka transplantaciju pluća, liječnici: 'Možda ima još samo godinu dana života'

Norveška prijestolonasljednica Mette-Marit stavljena je na listu čekanja za transplantaciju pluća nakon značajnog pogoršanja zdravstvenog stanja u kojem bez operacije vjerojatno može poživjeti još tek godinu dana, rekli su njezini liječnici u petak.

Supruzi Haakona, nasljednika norveškog prijestolja, 2018. je godine dijagnosticirana plućna fibroza, kronična bolest koja uzrokuje ožiljke na plućima i dovodi do otežanog unosa kisika zbog zadebljanja stijenki.

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Sveučilišna bolnica u Oslu u prosincu je objavila da se približava vrijeme kada se mora izvršiti transplantacija, a da 52-godišnja prijestolonasljednica još nije stavljena na norveški popis mogućih primatelja.

'Opasnost po život'

No, u posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do "dramatičnog pogoršanja" stanja Mette-Marit, zbog čega joj je ostalo samo oko godinu dana života, rekao je profesor Are Holm iz Sveučilišne bolnice u Oslu na konferenciji za novinare u petak.

„Radi se o velikoj i zahtjevnoj operaciji. Da bi se o njoj donijela odluka, morate biti dovoljno bolesni, dok istovremeno morate biti dovoljno zdravi da biste izdržali i operaciju i težak period oporavka“, rekao je Holm novinarima.

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Kraljevska palača u izjavi je rekla da je Mette-Maritino stanje „opasno po život“.

Princ Haakon ranije ovog tjedna prekinuo je službeni posjet Japanu, vrativši se kući kako bi bio sa suprugom, dok se njihova kći, princeza Ingrid Alexandra, vratila u Oslo iz Australije, gdje studira.

U Norveškoj se svake godine obavi između 30 i 35 transplantacija pluća, a princeza se pridružuje postojećem redu čekanja kao i svaki drugi pacijent, rekla je bolnica. Trenutna lista čekanja kratka je, dodali su.

Da bi bila uspješna, transplantacija mora ispunjavati ​​određene kriterije, rekao je Holm.

„Organ mora biti prave veličine, osobe moraju biti ispravne krvne grupe i moramo se pobrinuti da primatelj nema antitijela protiv vrste tkiva organa“, rekao je Holm.

„Radi se o tome da se pravi organ da pravoj osobi. To znači da se mnogi čimbenici moraju uskladiti kako bi se povećale šanse za uspjeh.“

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Do 90% pacijenata s transplantacijom pluća u Norveškoj preživi prvu godinu nakon operacije, dok je oko 55% još uvijek živo nakon 10 godina, prema podacima bolnice.

Premijer Jonas Gahr Stoere pohvalio je princezu što otvoreno govori o svom stanju i rekao da bi to moglo pomoći drugima koji pate od sličnih problema.

Princ i princeza odgađaju proslavu 25. godišnjice braka, koja je bila planirana za kolovoz ove godine, dodala je palača.

Mette-Marit imala je 25 godina i bila je neudana samohrana majka pučanka kada je upoznala Haakona na glazbenom festivalu 1999. godine, što je bio početak nevjerojatne kraljevske romanse koja je započela medijskom pompom i na kraju osvojila većinu nacije.