Vukovar ima novog trenera! On će probati vratiti klub u elitu

Nakon turbulentne sezone u kojoj je Vukovar ipak ispao iz SHNL-a, klub s istoka Hrvatske krenuo je u slaganje momčadi za narednu sezonu.

Neki su igrači već otišli, drugi će tek napustiti klub, a o mogućim pojačanjima zasad nema mnogo informacija. Ono što je sigurno jest da će Vukovar povratak u elitni rang pokušati izboriti sa starim licem na klupi jer se u klub vratio Kristijan Polovanec.

"Kristijan Polovanec novi je trener HNK Vukovar 1991!

Klub službeno potvrđuje da je Kristijan Polovanec preuzeo vođenje prve momčadi. Nakon razdoblja provedenog u stručnom stožeru, Polovanec preuzima ulogu glavnog trenera te će voditi momčad u nadolazećim prvenstvenim izazovima.

Polovanec, rođen 1979. godine u Zagrebu, posjeduje UEFA Pro licencu i bogato iskustvo u radu s mladim igračima i seniorskim momčadima. Trenersku karijeru gradio je u omladinskom pogonu GNK Dinama, gdje je godinama razvijao brojne perspektivne nogometaše, a vodio je i klubove poput Jaruna, Sesveta i Lokomotive.

Kao trener poznat je po analitičkom pristupu, jasnoj taktičkoj strukturi te inzistiranju na disciplini i visokom intenzitetu igre. Njegov rad s mladim igračima i sposobnost da iz momčadi izvuče maksimum prepoznati su kao ključni elementi koji bi trebali doprinijeti daljnjem razvoju kluba.

'Velika mi je čast preuzeti momčad Vukovara 1991. Klub ima jasnu viziju i kvalitetnu strukturu. Dat ću sve od sebe da zajedno ostvarimo rezultate na koje će grad biti ponosan', poručio je Polovanec.

Uprava kluba izrazila je veliko povjerenje novom treneru te naglasila kako je svojim radom, pristupom i profesionalnošću pokazao da je pravi izbor za nastavak projekta koji klub gradi posljednjih godina.

HNK Vukovar 1991 želi Kristijanu Polovancu puno uspjeha na klupi te vjeruje da će zajedničkim radom i energijom momčad nastaviti rasti i ostvarivati pozitivne rezultate.

Idemo dalje – zajedno za Vukovar!", poručili su iz kluba na društvenim mrežama.

Dodajmo kako Polovancu ovo nije prvi angažman u Vukovaru. Već je radio u klubu kao pomoćni trener Gordanu Schildenfeldu i Silviju Čabraji.