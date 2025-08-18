Nakon najtežeg poraza u karijeri Neymar u suzama: Sinova poruka sve ostavila bez riječi

Brazilski nogometaš Neymar Jr. doživio je u nedjelju navečer jedan od najemotivnijih trenutaka svoje karijere. Njegov Santos, pred domaćom publikom u São Paulu, doživio je katastrofalan poraz – čak 6:0 od Vasca da Game, što je ujedno i najteži poraz koji je Neymar doživio u seniorskom nogometu.

Iako je kroz karijeru već doživio nekoliko teških poraza – poput onoga 4:0 protiv Barcelone 2011. u finalu Klupskog svjetskog prvenstva, te istovjetnog poraza 2017. s Barcelonom protiv PSG-a – ovakav debakl s matičnim klubom ostavio je snažan emocionalni trag na 33-godišnjeg napadača.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka Neymar je sjeo na travnjak, zakopao lice u dlanove i zaplakao. Suigrači su mu pokušali pružiti utjehu, ali ju je odbio. Teren je napustio jecajući u zagrljaju trenera suparničke momčadi, Fernanda Diniza.

'Ovo je sramotno. Svi imamo o čemu razmisliti. Nikada u životu nisam prošao nešto ovakvo. Plakao sam od bijesa. Nažalost, ne mogu sve sam riješiti. Današnja predstava bila je katastrofa, to je realnost', izjavio je Neymar nakon utakmice.

Santos se trenutačno nalazi na 15. mjestu među 20 klubova brazilske Serie A, a ovaj težak poraz doveo je i do prvih poteza uprave – trener Cleber Xavier je smijenjen odmah nakon susreta.

Podsjetimo, Neymar se početkom godine vratio u Santos nakon što je sporazumno raskinuo ugovor sa saudijskim Al Hilalom. Potpisao je kratkoročan ugovor do kraja 2025. godine, s ciljem da pomogne svom matičnom klubu u kriznim trenucima.

No, nakon utakmice koja ga je slomila i natjerala u suze pred punim stadionom, utjehu Neymar nije pronašao u suigračima, trenerima ili navijačima – već u poruci svog sina.

Na društvenim mrežama pojavila se poruka koju mu je poslao sin Davi Lucca, a koja je ganula brojne fanove diljem svijeta:

'Dobro veče, tata. Znam da je danas bio težak dan za tebe, i za nas, ali želim da znaš da ću u ovim teškim trenucima, kada ti možda nitko nije uz tebe, ja uvijek biti tu.

Ti si više od sjajnog tate – ti si moj idol, moja inspiracija. Čak i kad plačeš, znaj da te jako volim.

Uvijek imaj na umu da je tvoja obitelj uz tebe, u dobru i zlu.

Ti si moj tata, i uvijek znaj da sam ovdje za tebe.

Sad želim da podigneš glavu i kreneš opet u borbu – kao što si to uvijek činio. Ti si nevjerojatan. Volim te iz dubine srca.'

