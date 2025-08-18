Neymar podivljao nakon debakla: Je li legendarni Brazilac ovo izjavom smijenio trenera?

Vodstvo brazilskog nogometnog prvoligaša Santosa uručilo je otkaz treneru Cleberu Xavieru (61) nakon teškog, 0-6 poraza od Vasco da Game u 20. kolu nacionalnog prvenstva.

Xavier je preuzeo klub u travnju, a u 15 susreta pod njegovim vodstvom Santos je upisao pet pobjeda, četiri remija i šest poraza.

Presudio mu je ponižavajući domaći poraz od Vasco da Game nakon kojeg se slavni brazilski klub opasno približio zoni ispadanja.

Trenutačno Santos drži 15. mjesto sa 21 bodom, dva mjesta i dva boda više od zone ispadanja.

Xavierov odlazak označava još jedno turbulentno poglavlje za Santos, koji je prošlog studenog izborio povratak u brazilsku prvu ligu nakon što je proveo godinu dana u Serie B nakon svog prvog ispadanja u povijesti.

Nekada sinonim za veličinu tijekom zlatnog doba koje je predvodio legendarni Pele, Santos se sada suočava s teškom bitkom kako bi zadržao svoj status u najvišoj ligi.

Danas momčad predvodi Neymar, no daleko je od igara kojima se proslavio u dresu Barcelone i PSG-a.

Nakon domaćeg debakla Neymar je bio iznimno kritičan prema momčadi.

"Morate objasniti naš stav na terenu. Koji je, ukratko, bio užasan. Sramota je igrati tako u dresu Santosa," kazao je brazilskim medijima.

"Mislim da danas svatko treba spustiti glavu, otići kući i razmisliti o tome što želi raditi. Jer s današnjim stavom, ako moramo raditi ono što smo danas radili na terenu, mislim da se uopće ne moramo pojaviti u srijedu," poručio je Neymar koji se vratio u Santos u siječnju nakon boravka u saudijskom klubu Al-Hilal.

