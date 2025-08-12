Neymar ju prevario s 20 eskort dama dok je bila trudna, a sada mu je ponovno rodila dijete

Bruna Biancardi (31) je brazilska manekenka i influencerica koja je postala poznata kao partnerica nogometne zvijezde Neymara (33). Njihova veza privukla je veliku pažnju javnosti zbog brojnih uspona i padova, uključujući prekide i pomirenja te javne skandale vezane uz Neymarove afere.

Bruna je 2023. godine bila trudna s njihovom kćeri Mavie, a u tom je razdoblju Neymar bio optužen za nevjeru, uključujući navode o sudjelovanju na zabavi s 20 eskort dama. Iako je javno priznao pogrešku i ispričao se Bruni, njihova veza se raspala mjesec dana nakon rođenja kćeri, no ostali su u prijateljskim odnosima zbog djeteta.

Nakon prekida su se pomirili i u prosincu 2024. godine objavili da očekuju drugo dijete, opet djevojčicu što su podijelili emotivnim videom na društvenim mrežama.

Bruna je inače vrlo aktivna na Instagramu gdje dijeli trenutke iz svog privatnog života, putovanja i luksuznog života, uključujući fotografije iz egzotičnih destinacija i luksuznih restorana.