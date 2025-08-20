Talijanski trener traže suspenziju Izraela iz svih nogometnih natjecanja

Talijansko udruženje nogometnih trenera (AIAC) zatražilo je suspenziju Izraela iz svih međunarodnih nogometnih natjecanja zbog rata u Gazi.

AIAC je uputio pismo Talijanskog nogometnom savezu sa zahtjevom da taj apel proslijede FIFA-i i UEFA-i.

Ovo nije samo simbolična akcija, već nužan izbor, odgovor na moralni imperativ koji dijeli cijeli vodeći tim AIAC-a, navodi se.

"Vrijednosti čovječanstva, koje podupiru sportske vrijednosti, prisiljavaju nas da se suprotstavimo djelima ugnjetavanja sa strašnim posljedicama. Možemo se samo usredotočiti na igru, okrećući glavu od zemlje. Vjerujemo da to nije ispravno. Previše je nevinih smrti. Među njima je mnogo sportaša. To je još jedan razlog za traženje međunarodnih protumjera, uključujući i u našem sektoru. Svijet je u plamenu. Mnogi ljudi, poput Palestinaca, pate. Ravnodušnost je neprihvatljiva," poručili su iz AIAC-a.

Italija i Izrael su istoj skupini europskih kvalifikacija za SP 2026. godine.

Foto: Profimedia

Prva utakmica na rasporedu je 8. rujna u mađarskom Debrecenu, dok je uzvrat 14. listopada u Udinama.

Prošlog listopada ove dvije reprezentacije igrale su u Udinama u Ligi nacija, a susret je obilježen jakim mjerama sigurnosti i protestima.

