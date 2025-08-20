Kakav potez hrvatskog četvrtoligaša: Pojačao ih bivši igrač Hajduka

Senazcionalan potez povukao je Kamen iz Ivanbegovine, klub koji se natječe u Trećoj Nogometnoj ligi Jug, četvrtom razredu hrvatskog nogometa. Naime, klub je potpisao nekadašnjeg nogometaša Hajduka i reprezentativca Bosne i Hercegovine - Zvonimira Kožulja, piše Dalmatinski nogomet.

Kožulj se Hajduku pridružio u ljeto 2016. za 200 tisuća eura iz Širokog Brijega. Debitirao je u kvalifikacijama za Europsku ligu protiv rumunjskog Iasija, a ukupno je za Bijele upisao 65 službenih nastupa te zabio četiri pogotka, a imao je i devet asistencija. Igrao je još i u Turskoj, Poljskoj i Rumunjskoj. 2016. upisao je i jedan nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Osim njega, u 3.NL Jug nedavno je stiglo još jedno zvučno ime, napadač Ivan Santini koji je potpisao za Zadar.

