U Zagrebu osvanula zanimljiva poruka namijenjena Daliću: 'Svi volimo Hrvatsku...'

Posljednjih dana puno se piše o kontroverznoj odluci izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatka Dalića, da izostavi veznjaka Luku Sučića za utakmice s Farskim Otocima i Crnom Gorom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 20206. koje će Vatreni odigrati u rujnu. Ta odluka stigla je nakon što je na prošlom reprezentativnom okupljanju Sučić napustio tabor reprezentacije kako bi otišao na sestrino vjenčanje.

Prvo je pričao o tome s izbornikom i suigračima koji su mu rekli kako mu se to ne može zabraniti, ali kako mu ne bi preporučili da odlazi s okupljanja. Veznjak Real Sociedada je ipak otišao na svadbu, a sada ispašta posljedice svojih odluka. Ipak, većina javnosti stala je na njegovu stranu i smatraju kako je Dalićeva reakcija pretjerana. Tako je u jednom pothodniku u Zagrebu osvanula zanimljiva poruka za hrvatskog izbornika, piše Sportklub.

Foto: Profimedia

Netko je tako napisao: "Svi volimo Hrvatsku, samo Dalić malo više" i jasno dao do znanja hrvatskom izborniku što smatra o njegovoj odluci. Grafit pogledajte OVDJE.

