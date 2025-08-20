ČESTO SU NAS ZBUNJIVALI /

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Ovo je tijelo, na čelu s Francuzom Bertrandom Layecom, vrlo često zbunjivala javnost svojim procjenama i tumačenjima situacija na travnjacima.

20.8.2025.
22:20
Sportski.net
Luka Stanzl/pixsell
U četvrtak se sastaje Izvršni odbor HNS-a, a jedna od glavnih tema na sastanku bit će sudačka komisija. 24sata pišu kako će zasigurno doći do određenih promjena u načinu rada ovog tijela, ali još nije poznato kakvih.

Najradikalnija opcija je da se kompletna sudačka komisija ugasi, no puno je vjerojatnije da se promijeni njen način rada ili način na koji fukncionira. Jedino što je sigurno i čega su svjesni svi u HNS-u jest da se ovako nastaviti ne može. Ovo je tijelo, na čelu s Francuzom Bertrandom Layecom, vrlo često zbunjivala javnost svojim procjenama i tumačenjima situacija na travnjacima.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

HNS želi izbjeći takve situacije u budućnosti pa se očekuje da će na sjednici biti donesene nove smjernice kako bi sudačka komisija trebala raditi.

Hns
Velike promjene u hrvatskom nogometu: HNS gasi sudačku komisiju?