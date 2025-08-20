Angolci traže Messija da bojkotira utakmicu: Razlog će vas šokirati

Niz nevladinih organizacija pozvalo je argentinsku nogometnu reprezentaciju i Lionela Messija da odustanu od prijateljske utakmice u Angoli nakon smrti 30 ljudi u prosvjedima u Luandi prošlog mjeseca protiv rasta cijena goriva.

Angolski nogometni savez nedavno je objavio kako bi u studenom u Luandi trebala gostovati Argentina u čast 50. obljetnice neovisnosti te južnoafričke zemlje. Međutim, Argentinski nogometni savez (AFA) još nije potvrdio da će se utakmica održati.

U otvorenom pismu upućenom Argentinskom nogometnom savezu, nacionalnoj reprezentaciji i dobrotvornoj organizaciji Zaklada Lionela Messija, četiri organizacije civilnog društva optužile su angolske vlasti za "sustavnu represiju".

Organizacije su pozvale i na otkazivanje susreta nakon što je prošlog mjeseca u prosvjedima protiv rasta cijene goriva poginulo 30 osoba.

U sukobima je, prema policiji, ozlijeđeno više od 270 ljudi, a 1.500 uhićeno.

Foto: Profimedia

"Ulaganje milijuna dolara u sportski događaj dok tisuće ljudi pate od gladi, dok se bolnice urušavaju i dok se represija povećava nije legitimni prioritet, to je uvreda ljudskog dostojanstva“, osuđuju ove organizacije, pozivajući Messija da napravi "hrabar, etičan i humanitarni čin", zahtijeva otkazivanje ove utakmice.

Angola je jedan od vodećih proizvođača nafte u Africi, ali oko trećine stanovništva od gotovo 38 milijuna živi u siromaštvu, prema podacima Svjetske banke.

