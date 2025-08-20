Livaković ostao na klupi protiv Ivanovića: Norvežani praktički već u Ligi prvaka

U najzvučnijem susretu večeri Fenerbahče i Benfica su u Istanbulu pred 50.000 gledatelja odigrali bez golova u prvom dvoboju završne rudne kvalifikacija za plasman u Ligu prvaka.

Bio je to susret bez previše velikih prilika i sa čak 30 prekršaja.

Gosti su od 71. minute zaigrali s igračem manje nakon što je Florentino u razmaku od svega tri minute dva puta "požutio".

Domaćin je u 80. minuti uspio zatresti mrežu, ali je gol Youssefa En Nesyrija poništen zbog zaleđa. Pucao je Talisca, Trubin je obranio odbivši loptu u vratnicu, a En Nesyri je natrčao i pospremio odbijanac u mrežu. No, bio je u zaleđu.

Dominik Livaković nije branio za Fener, na vratima je priliku dobio Irfan Egribayat, dok je Franjo Ivanović u gostujućim redovima igrao od 64. minute. Uzvrat je 27. kolovoza u Lisabonu.

Foto: Profimedia

Bez pobjednika, ali ipak s golovima, po jednim na obje strane, je završio susret Basela i Kopenhagena.

Domaćin je poveo u 13. minuti golom Xherdana Shaqirija iz kaznenog udarca. Rodrigio Huescas je napravio izrazito nespretan potez u vlastitom kaznenom prostoru i srušio Albiana Ajetija. Kapetan Shaqiri preuzeo je odgovornost i hladnokrvno pretvorio jedanaesterac u donji desni kut.

Izjednačio je Gabriel Pereira u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Basel je od 82. minute igrao bez isključenog Jonasa Adjeteyja. Gosti su u 87. minuti zabili preko Andreasa Corneliusa, no gol je poništen zbog zaleđa. Martin Šotiček je za Basel igrao do 77. minute, dok je Dominik Kotarski branio za goste.

Bodo/Glimt je pobijedio Sturm sa 5-0 i praktički već nakon prve utakmice osigurao plasman u Ligu prvaka.

Strijelci za norveški sastav bili su Jens Hauge (7), Odin Luras Bjortuft (11), Ulrik Saltnes (25), Hakon Evjen (54) i William Boving (79-ag).

Celtic i Kairat su odigrali bez golova.

U utorak su odigrane tri utakmici i u sve tri su slavili gosti.

Pafos je u Beogradu pobijedio Crvenu zvezdu sa 2-1, Club Brugge je u Glasgowu slavio 3-1 protiv Rangersa, dok je Karabag istim rezultatom u Budimpešti porazio Ferencvaroš.

