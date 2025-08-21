Stigla prva ponuda za Pukštasa, a očekuje ih se još: Evo tko je pokrenuo nadmetanje

Talijanska Venezia otvorila je pregovore s Hajdukom oko transfera Rokasa Pukštasa, tvrdi talijanski insajder Nicolo Schira. Talijanski drugoligaš već je neko vrijeme zainteresiran za Amerikanca i pisalo se prije kako je spreman platiti četiri i pol milijuna eura za njega.

To je ispod Pukštasove vrijednosti na Transfermarktu koja iznosi pet milijuna eura, a s obzirom na druge zainteresirane klubove, Hajduk se nada kako bi mogao dobiti i oko šest milijuna. Poznato je da ga prati Nashville SC iz američkog MLS-a, a navodno postoje i po jedan zainteresirani klub iz engleskog Championshipa i njemačke Bundeslige.

Prošle godine je engleski Newcastle navodno bio spreman platiti 12 milijuna eura za njega, ali do transfera nije došlo. Pukštas je u Hajduku od 2020. te je od tada odigrao 101 utakmicu za Bijele i postigao 14 golova.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Globan pojasnio povećanje trajanja mandata u Dinamu s četiri na pet godina