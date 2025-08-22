U HNL se vratila dva poznata lica: Provjerena vrijednost na hrvatskim travnjacima

Hrvatski prvoligaši Slaven Belupo i Lokomotiva u petak su ojačali svoje redove iskusnim internacionalcima koji su i ranije nastupali u najjačem razredu hrvatskog nogometa, u Slaven Belupo je stigao bivši reprezentativac Sjeverne Makedonije 33-godišnji Leonard Zuta, dok je novi član Lokomotive 34-godišnji Crnogorac Marko Vešović.

Zuta je lijevi bek rođen u švedskom Goteborgu. Nakon što je prošlu sezonu odigrao za Šibenik, u Koprivnicu je došao kao slobodan igrač i s klubom potpisao ugovor do kraja aktualne sezone. Veliki trag Zuta je ostavio u Rijeci, za koju je igrao od 2015. do 2019. godine, osvojio prvenstvo i dva kupa. Osim u HNL-u, Zuta je igrao i u rodnoj Švedskoj za Hacken i Brommapojkarnu, u norveškoj Valerengi, talijanskom Lecceu i turskom Konyasporu.

I novi napadač Lokomotive Vešović pratiteljima HNL-a poznat je iz doba dok je igrao za Rijeku od 2014. do 2018. godine. Uslijedile su trogodišnja epizoda u poljskoj Legiji te četverogodišnja u azerbajdžanskom Qarabagu. Prije dolaska u Rijeku bio je član Budućnosti iz Podgorice, Crvene zvezde i Torina.

