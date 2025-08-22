Rožman: 'Znamo sve o Hajduku! Neka igra i Livaja da i mi vidimo gdje smo'

U nedjelju od 18:30 na Opus Areni Osijek i Hajduk igraju 'najudaljeniji derbi' velike četvorke.

Osijeku u novoj sezoni, nakon Dinama i Rijeke, u okviru četvrtog kola HNL-a stiže i Hajduk, a susret je iz redova domaćina najavio trener Simon Rožman.

"Pomiješani su mi osjećaji u kontekstu toga da imamo veliku podršku i zajedništvo unutar kluba, da osjećamo i potporu sa strane pa i vas predstavnika medija, ali nas rezultat nije nagradio za ono što smo pokazali do sada. Imamo veliku želju i ambiciju, to je put kojim trebamo nastaviti, samo se smiriti što se tiče terena u smislu kvalitetnije završnice. Svakako se dečki dobro osjećaju i spremni su, želimo prezentirati ono što smo i do sada te razveseliti sve naše navijače kojima bih se htio zahvaliti za pozitivnu atmosferu iako rezultatski nismo napravili što smo htjeli, bez obzira što znamo i s kime smo igrali. Jakupović nam se vratio, a znamo koliko je bitan za našu momčad i sigurno nam može puno pomoći, vidjet ćemo u kolikoj mjeri već u nedjelju. Neki su igrači roviti, ali žele pomoći i stisnut će zube, tako da sam uvjeren da ćemo izgledati onako, kako se i dogovorimo", rekao je Rožman pa istaknuo kako je Hajduk uz Dinamo lider na ljestvici i kao takav svakako ima svoje kvalitete:

"Hajduk je u dobrom momentu, barem što se tiče domaćeg prvenstva. Znamo praktički sve o njima, rade 'build up' sa šest igrača, dobro se pozicioniraju u srednjoj zoni, stvaraju često igrača više u sredini terena, a dobri su i u prekidima. Vjerujem da će oni krenuti sa svim svojim snagama, dakle i s Livajom. Imaju puno iskusnih i provjerenih igrača, koji su svakako i kvalitetni. I neka su u najjačem sastavu, da i mi vidimo gdje smo. Mislim da smo se dobro pripremili za njih, ali najviše pozornosti posvećujemo sebi, kako bismo bili što učinkovitiji. Sadržaj nam je dobar, ali to se treba potvrditi i u brojkama. Put kojim idemo nije lagan, zaslužili smo više od osvojenoga, ali nema plakanja. Suparnici su nam bili iz vrha ljestvice, vidjeli smo da smo konkurentni svima, možda smo u nekim situacijama bili i bolji od njih, ali ne dovoljno da bismo to riješili u svoju korist. I u svakoj sljedećoj utakmici, a posebno na domaćem terenu svakako ćemo htjeti pobjedu."

'Ne volim casino'

Natjecateljski nogomet najčešće je sasvim drugačiji od onog pruženog u dobrom trenažnom procesu.

"Da, to stoji, no sve su to mladi dečki, tek sada prolaze kroz proces ovakvog kluba gdje nije dovoljno samo igrati dobro, nego sve mora popratiti i rezultat. Statistika kaže da smo momčad koja najčešće dolazi u zadnju trećinu terena pa i u protivnički šesnaesterac, Omerović je pritom imao i najviše udaraca. To su ohrabrujući podaci, a prvi gol će svima sigurno pomoći i dati im na samopouzdanju. No, ne želim dečke time opterećivati, da imaju nikakvu kočnicu. S iskusnim igračima znaš što ćeš dobiti, mladi svoj potencijal moraju nadograđivati do određene kvalitete. S nekim tko vrijedi milijune eura i ima deset sezona iza sebe u takvom režimu, nema neke neizvjesnosti, ali kod 19-godišnjaka i onih tek nešto malo starijih ipak treba određeno vrijeme stasavanja. Radimo sve što možemo da bismo ih doveli na neku priželjkivanu razinu."

Hoće li biti promjena ili će startati momčad koja je kretala od prve minute u proteklim dvobojima?

"Što se nas tiče, razmišljamo o svim opcijama kako bismo izgledali još bolje, prije svega konkretnije. Razmišljamo i o nekim promjenama, čak i o nekim sitnicama, možda u nekim takvim segmentima možemo iznenaditi protivnika. U zadnje dvije utakmice smo imali čistu mrežu, ako već ne dobijemo utakmicu, ne dopuštamo da je izgubimo, a to je uvijek dobro. S obzirom na jačinu dosadašnjih suparnika, nisu nam ni stvorili previše situacija pred našim golom. No, ponovit ću kako nemam ništa od tapšanja po ramenima, da sve skupa izgleda dobro, jasno je da se igra za bodove. Htio bih i jedno i drugo: da je sadržaj tako dobar da nas nagradi i rezultat. Ne volim casino u tom smislu da ideš na utakmicu i ovisiš samo o sreći."

