Zajec raspisao izbore u Dinamu: Evo na koji dan se odlučuje o budućnosti Plavih

Nakon što je Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove potvrdio novi Statut Dinama, koji je usvojen na povijesnoj Skupštini kluba održanoj u utorak, 19. kolovoza, predsjednik kluba Velimir Zajec danas je službeno raspisao izbore.

Izbori će se održati u subotu, 13. rujna 2025. godine.

Sve relevantne informacije vezane uz održavanje izbora dostupne su na službenoj poveznici, a klub će u nadolazećim danima objaviti dodatne detalje kako bi svi članovi bili pravovremeno informirani o svim aspektima izbornog procesa.

"GNK Dinamo ovim korakom nastavlja proces demokratizacije i transparentnog upravljanja u skladu s usvojenim statutarnim promjenama", napisali su iz kluba.

Novi Statut

Podsjetimo, Dinamo je u utorak imao sjednicu Skupštine kluba na kojoj se glasalo o novom Statutu. Isti je jednoglasno izabran jer su sva 53 skupštinara glasala za novi Statut. Izglasavanjem novog klupskog Statuta, prvi put u povijesti Dinama, izbori će biti u potpunosti demokratski.

>>> Pročitajte emotivnu objavu koju je Zajec posvetio Bobanu: Navijači Plavih oduševljeni <<<

Izvršni odbor više neće birati većinu članova Skupštine. Od sada, svako mjesto u Skupštini popunjavat će se isključivo po principu jedan član - jedan glas.

Predsjednik Dinama Velimir Zajec u srijedu je objavio da se više neće kandidirati za predsjednika zagrebačkog kluba.

Ključna novost je da će se ujediniti funkcije predsjednika kluba, koju trenutačno obnaša Velimir Zajec, i predsjednika Uprave, što je sada Zvonimir Boban. Tako će jedna osoba, a očekuje se da to bude Boban, voditi klub.

>>> Što se sve točno mijenja? Kako će izgledati izborni proces i hoće li navijači moći naknadno mijenjati statut? <<<

POGLEDAJTE VIDEO: McKenna otkrio detalj zbog kojeg je došao u Dinamo: 'Boban je razgovarao s mojom djevojkom'