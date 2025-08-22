Capello: 'Modrić je za Italiju profesor čak i s 40 godina, ali jedno me brine'

Legendarni talijanski trener, Fabio Capello u svojoj se tjednoj kolumni za Gazzettu dello Sport osvrnuo na prijelazni rok koji je odradio Milan.

Veliki 'Don Fabio' nije dakako mogao ne spomenuti i Luku Modrića, kojeg je jako nahvalio, ali i prigovorio Milanu.

"Sportski direktor Tare sklopio je nekoliko zanimljivih poslova, pogotovo na sredini terena. Očigledno je da mislim na Modrića, profesora svjetske klase koji može zapaliti Serie A čak i s 40 godina. Milan ima kvalitetu u veznom redu, to je neupitno. Ali, tko će donijeti obrambenu odgovornost? Fofana sam? Mislim kako on sam nije dovoljan. Momčadi nedostaje mišića u sredini i igrača koji će nastojati vratiti posjed lopte", pojasnio je Capello.

Talijanski mediji pretpostavljaju kako će Modrić u prvom kolu Serie A za vikend krenuti s klupe, no s vremenom bi trebao biti neizostavni član udarne momčadi.

Sezona SP-a

Luka je stigao u Milan ovog ljeta nakon 13 sezona u Realu s kojim je osvojio sve, a 2018. bio je i proglašen najboljim igračem na svijetu. Trener Massimiliano Allegri u Modriću vidi majstora i razigravača, a činjenica da Milan ne igra europska natjecanja ove sezone, mogla bi samo odgovoarati Luki zbog više dana odmora između utakmica.

Modrić ima ugovor na godinu dana, a glavni mu je motiv ostati u visokom ritmu kako bi bio spreman za predstojeće Svjetsko

