'MOJ NOVI DOM' /

Modrić se obratio navijačima Milana nakon službenog debija: Evo što im je Luka poručio

Modrić se obratio navijačima Milana nakon službenog debija: Evo što im je Luka poručio
Foto: Profimedia

Lukinu igru nahvalili su i često vrlo kritični talijanski mediji

18.8.2025.
20:31
SPORTSKI.NET
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luka Modrić ušao je s klupe u 66. minuti utakmice talijanskogg Kupa Milan - Bari u kojoj su Rossoneri slavili 2-0. 

Bio je to službeni debi kapetana hrvatske reprezentacije u dresu Rossonera za koje je je potpisao nakon 13 veličanstvenih sezona u Real Madridu. Modrić se danas oglasio i na svom Instagramu. 

"Moj novi dom! Hvala od srca svim navijačima Milana na divnom gostoprimstvu i naklonosti koju ste mi pokazali jučer na San Siru. Vidimo se u subotu!", napisao je Modrić ispod fotografija u dresu Milana s utakmice. 

Luka je pri ulasku dočekan s ogromnim aplauzom, a njegovu igru nahvalili su i često vrlo kritični talijanski mediji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Luka Modric (@lukamodric10)

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski košarkaši nastavljaju suvereno vladati pretkvalifikacijama za SP: 'Čestitke na ozbiljnosti'

Luka ModrićMilan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'MOJ NOVI DOM' /
Modrić se obratio navijačima Milana nakon službenog debija: Evo što im je Luka poručio