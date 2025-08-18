Modrić se obratio navijačima Milana nakon službenog debija: Evo što im je Luka poručio

Luka Modrić ušao je s klupe u 66. minuti utakmice talijanskogg Kupa Milan - Bari u kojoj su Rossoneri slavili 2-0.

Bio je to službeni debi kapetana hrvatske reprezentacije u dresu Rossonera za koje je je potpisao nakon 13 veličanstvenih sezona u Real Madridu. Modrić se danas oglasio i na svom Instagramu.

"Moj novi dom! Hvala od srca svim navijačima Milana na divnom gostoprimstvu i naklonosti koju ste mi pokazali jučer na San Siru. Vidimo se u subotu!", napisao je Modrić ispod fotografija u dresu Milana s utakmice.

Luka je pri ulasku dočekan s ogromnim aplauzom, a njegovu igru nahvalili su i često vrlo kritični talijanski mediji.

