Luka Modrić jednim potezom 'razbio' protivnika u debiju i oduševio publiku

Modrić je smireno preuzeo kontrolu nad sredinom terena

18.8.2025.
12:20
Luka Modrić debitirao je za svoj novi klub. bijeli dres zamijenio je s dresom kluba koji voli od malih nogu, a navijači Milana su mu to vratili na najboji mogući način.

Milan je slavio 2:0 protiv Barija, kapetan hrvatske reprezentacije ušao je u 66. minuti i odmah pokazao zašto ga smatraju jednim od najvećih veznjaka svoje generacije.

Modrić je smireno preuzeo kontrolu nad sredinom terena, a jednim potezom izmamio je ovacije publike i navijača oba kluba. Posebno je dojmljivo prošao pored 29-godišnjeg Giuseppea Sibillija, no za potpuni debi iz snova nedostajala mu je tek bolja završnica u završnici akcije.

 

 

