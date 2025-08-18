Luka Modrić jednim potezom 'razbio' protivnika u debiju i oduševio publiku
Modrić je smireno preuzeo kontrolu nad sredinom terena
Luka Modrić debitirao je za svoj novi klub. bijeli dres zamijenio je s dresom kluba koji voli od malih nogu, a navijači Milana su mu to vratili na najboji mogući način.
Milan je slavio 2:0 protiv Barija, kapetan hrvatske reprezentacije ušao je u 66. minuti i odmah pokazao zašto ga smatraju jednim od najvećih veznjaka svoje generacije.
Modrić je smireno preuzeo kontrolu nad sredinom terena, a jednim potezom izmamio je ovacije publike i navijača oba kluba. Posebno je dojmljivo prošao pored 29-godišnjeg Giuseppea Sibillija, no za potpuni debi iz snova nedostajala mu je tek bolja završnica u završnici akcije.
La clase de Luka Modric es eterna 😍🤤pic.twitter.com/Y0JnuvCX5S— REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 17, 2025
