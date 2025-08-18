Talijani u transu! Evo što pišu nakon što je Modrić debitirao i zaludio San Siro

Službeni debi kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića u dresu Milana izazvao je veliku pozornost talijanskih medija, koji nisu štedjeli na pohvalama.

Milan je u novu sezonu ušao pobjedom 2-0 protiv drugoligaša Barija u 1. kolu talijanskog Kupa.

Strijelci za Rossonere bili su Rafael Leao (14) i Christian Pulišić (48). Modrić je ušao u igru u 66. minuti uz ovacije više od 70.000 gledatelja.

"Dvadeset osam minuta čistog veselja: klasa i vodstvo, Modrić je već idol San Sira," piše talijanska Gazzeta dello Sport.

"Debi hrvatskog as nije razočarao ogromna očekivanja, s nekoliko akcija koje su natjerale navijače da skaču na noge," dodaje Gazzetta.

Novinari Gazzette primijetili su zanimljiv detalj kada je Modrić nakon utakmice ostao na terenu i nekoliko minuta objašnjavao kretanje mlađem suigraču Noahu Okaforu.

"Dok je većina ostalih već bila pod tušem, on je davao savjete suigraču. To su detalji koji otkrivaju dubinu čovjeka," piše Gazzetta.

Milanski Corriere della Sera navodi kako je Modrić odigrao majstorski.

"Dvije ili tri majstorske akcije, San Siro je podivljao. Možda ima gotovo 40 godina, ali je i dalje zabavno igrati s njim," piše Corriere della Sera.

"Najveće ovacije stigle su ulaskom Modrića sredinom drugog poluvremena, a njegova igra je bila oduševljavajuća," dodaje Il Giornale.

Corriere dello Sport navodi kako je svaki Modrićev potez izazvao ovacije.

"On je zvijezda i imat će mnogo prilika zaslužiti pljesak za svoje podvige na terenu."

POGLEDAJTE VIDEO: Casa Modrić u Milanu: Kad se Luka pojavio na prozoru, nastala je rijetko viđena ludnica