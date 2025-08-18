Modrić debitirao za Milan, više od 70 000 ljudi na San Siru u deliriju! Kadrovi govore sve

Luka Modrić, jedan od najboljih veznjaka svoje generacije, debitirao je za AC Milan u nedjelju na San Siru. Dogodilo se to u utakmici Kupa Italije protiv Barija. Susret je završio pobjedom 2-0 za Rossonere, na prepunom San Siru pred više od 71 000 navijača, javlja Reuters. Milan je trijumfirao na pogon Rafaela Leaa (14‘) i Alexisa Saelenmaekersa (48‘), i tako trijumfirao u prvoj službenoj utakmici Maxa Allegrija na klupi milanskog diva, naravno i kapetana Vatrenih, kao što smo i spomenuli u uvodu.

Modrić ulazi u igru i dominira u sredini terena

Modrić je debitirao u 66. minuti, zamijenivši Pulisica i odmah preuzeo kontrolu nad sredinom terena. Tribine su, naravno - eruptirale prilikom Lukinog ulaska na travnjak. Cijelim se San Sirom proširio aplauz, kao i veseli povici, namijenjeni prvom osvajaču Zlatne lopte koji je odjenuo boje kultnog kluba još od Kake. U 76. minuti imao je i priliku s vanjskog dijela kaznenog prostora, a iako nije zabio, ostavio je svijetli trag na igru Milana, piše Diario AS.

OVDJE pogledajte trenutak ulaska Luke Modrića u igru i erupciju oduševljenja San Sira

Službeni debi i velika čast

Prethodno je Modrić potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produženja do 2027., noseći tradicionalni broj 14, u slavu svoje nogometne ikone i nasljednika Johana Cruyffa.

AS je opisao njegov ulazak kao “dirigentov trenutak” (dirige la sinfonia) — Modrić je, unatoč pritisku, ritmički usmjerio igru momčadi.

Prije same utakmice, mediji poput Tuttosporta naglašavali su da Modrić dolazi kao simbolička i taktička uzdanica, zajedno s Leãom i Jasharijem za početak sezone, navodi Tuttosport.

CorSport je još ranije najavio kako je Modrić vjerojatno započeo utakmicu na klupi, što se i ostvarilo. BeIN Sports je istaknuo da Modrić dolazi s jasnom ambicijom: “Veliki izazovi me očekuju.”

Modrić se pridružio Milanovim pripremama početkom srpnja, nakon što je dugogodišnjem kapitenu Real Madrida istekla ugovorna obveza.

Atmosfera uoči službenog debija bila je nabojena – posebno trenutak predstavljanja novih akvizicija, uključujući Modrića, kao “maestra sredine terena” pred veličanstvenu navijačku podršku.