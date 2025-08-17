Modrić upisao pobjedu u debiju za Milan: Luki nešto manje od pola sata na terenu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić pobjedom je započeo svoj put u talijanskom velikanu Milanu u koji je ljetos stigao iz madridskog Reala. Rossoneri su u prvom kolu Coppa Ittalije odmjerili snage s drugoligašem Barijem i slavili na svom San Siru s 2:0.

Pogotke za Milan postizali su Rafael Leao u 14. i Christian Pulisic u 48. minuti. Jedino za čime Massimiliano Allegri može žaliti je Leaova ozljeda koja ga je natjerala na izlazak s terena već u 17. minuti. Zamijenio ga je Meksikanac Santiago Gimenez.

Foto: Felice De Martino/profimedia

Luka je u igru ušau u 66. minuti umjesto Samuelea Riccija te ja za to vrijeme kompeltirao 29 dodovanja iz 33 pokušaja (88 posto uspješnosti) te imao ukupno 41 dodir s loptom. Odradio je i jedan uspješan dribling te jednom zapucao prema golu protivnika.

