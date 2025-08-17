Varaždin i Osijek odigrali bez golova: Nije bilo previše uzbuđenja

U susretu 3. kola HNL-a Varaždin i Osijek su igrali 0-0.

Bio je to susret siromašan prilikama, u prvih 45 minuta najbliži golu bili su domaći u 9. minuti kada je zaprijetio Mladenovski, ali Malenica je bio spreman.

Nastavak je donio nešto zanimljiviji nogomet, u 52. minuti priliku za goste imao je Omerović no njegov udarac sa 14-ak metara nije imao dovoljno snage kako bi prevario Zeleniku. Četiri minute potom dobru šansu za domaće nakon kornera imao je Barać, no njegov pokušaj glavom neutralizirao je gostujući vratar.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Što je utakmica dalje odmicala to su oba sastava postajala sve opreznija i stoga ne čudi kako publika u Varaždinu nije vidjela pogodak.

Ovim remijem oba sastava su stigla do drugog boda ove sezone, ali su ostali na osmom i devetom mjestu. Dva boda ima i sedma Istra 1961, dok je na dnu Vukovar 1991 s jednim bodom.

Vodi Dinamo s devet bodova, drugi je Hajduk sa šest i utakmicom manje.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo teškom mukom slavio u velikom derbiju na Rujevici: 'Znali smo da nemaju što izgubiti