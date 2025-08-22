Obitelj Dioga Jote u šoku: Nitko ne može vjerovati kako su prevaranti zaradili ogroman novac na njegovoj smrti

Zaklada Diogo Jota, pokrenuta putem domene diogojotafoundation.org uklonjena je s interneta nakon brojnih i ozbiljnih optužbi kako ta zaklada zapravo nema nikakve veze s obitelji tragično preminulog portugalskog nogometaša, a niti s njegovim klubom Liverpoolom.

Stranica je do gašenja prikupila oko 75.000 eura donacija iz cijelog svijeta, no domena je ukinuta, a nepoznati pojedinci zadržali su spomenuti iznos.

Iz Liverpoola su za The Telegraph potvrdili da ni klub ni Jotina obitelj nemaju nikakvih saznanja o navodnoj zakladi. Dodatnu sumnju izazvala je činjenica da se na stranici nalazio logotip Unicefa, Allianza i Portugalske platforme razvojnih nevladinih organizacija, uz logo Liverpoola. Najmanje tri od četiri navedene organizacije potvrdile su da nisu povezane s ovom inicijativom.

"Možemo potvrditi da nemamo partnerstvo i da se naš logo nije smio koristiti na ovoj web stranici. Pratimo nezakonitu upotrebu našeg brenda i poduzimamo korake da nadležne vlasti zatvore web stranicu", poručili su iz Allianz UK-a.

Podsjetimo, Jota i njegov brat izgubili su živote u prometnoj nesreći u srpnju. Tragedija se dogodila samo nekoliko dana nakon što se Jota vjenčao sa svojom dugogodišnjom partnericom Rute Cardoso.

