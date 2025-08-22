Obitelj Dioga Jote u šoku: Nitko ne može vjerovati kako su prevaranti zaradili ogroman novac na njegovoj smrti
Nepoznati pojedinci na gnjusan su se način okoristili tragedijom
Zaklada Diogo Jota, pokrenuta putem domene diogojotafoundation.org uklonjena je s interneta nakon brojnih i ozbiljnih optužbi kako ta zaklada zapravo nema nikakve veze s obitelji tragično preminulog portugalskog nogometaša, a niti s njegovim klubom Liverpoolom.
Stranica je do gašenja prikupila oko 75.000 eura donacija iz cijelog svijeta, no domena je ukinuta, a nepoznati pojedinci zadržali su spomenuti iznos.
Iz Liverpoola su za The Telegraph potvrdili da ni klub ni Jotina obitelj nemaju nikakvih saznanja o navodnoj zakladi. Dodatnu sumnju izazvala je činjenica da se na stranici nalazio logotip Unicefa, Allianza i Portugalske platforme razvojnih nevladinih organizacija, uz logo Liverpoola. Najmanje tri od četiri navedene organizacije potvrdile su da nisu povezane s ovom inicijativom.
"Možemo potvrditi da nemamo partnerstvo i da se naš logo nije smio koristiti na ovoj web stranici. Pratimo nezakonitu upotrebu našeg brenda i poduzimamo korake da nadležne vlasti zatvore web stranicu", poručili su iz Allianz UK-a.
Podsjetimo, Jota i njegov brat izgubili su živote u prometnoj nesreći u srpnju. Tragedija se dogodila samo nekoliko dana nakon što se Jota vjenčao sa svojom dugogodišnjom partnericom Rute Cardoso.
