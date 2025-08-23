Legendarni Vieri otkrio što Modrić radi suigračima od prvog treninga u Milanu: 'Nevjerojatno!'

Kreće Serie A, a u velikom razgovoru za Gazzettu dello sport novu je sezonu najavio Christian Vieri.

"Konačno igramo. I bit će to najteže prvenstvo u posljednjih 10-15 godina, teško za sve. Napoli je prvak i u teoriji bi trebali biti momčad koju će svi ganjati, ali danas, čak i prije zatvaranja prijelaznog roka, Inter ima najdublju i najkompletniju momčad u Serie A. Svi igrači koji su pobijedili Barcelonu u nevjerojatnoj noći prije četiri mjeseca još su uvijek tamo. Sad je već dosta žaljenja za tim finalom. Rana je bila duboka, ali vrijeme liječi sve. Moramo razmišljati o pripremi i osvajanju trofeja koji su nam izmakli, sjećajući se da nije normalno doći do dva finala Lige prvaka u tri godine. Priznajem da nisam očekivao izbor Chivua: nakon Simonea zamišljao sam iskusnijeg trenera, ali Inter je dobro učinio što je slijedio njegov put: Cristian je mlad, ima jasne ideje, vodstvo i poznaje okruženje. Sada ćemo ga vidjeti u akciji i znatiželjan sam."

Kako vidite Conteovu drugu godinu u Napoliju, posebno bez Lukakua četiri mjeseca?

"Nogomet je izmislio vrag: pošaljete Raspadorija i Simeonea, a onda se Lukaku ozlijedi... Conte nije imao sreće, gubitak je ogroman i moraju se vratiti na transferno tržište kako bi doveli novog središnjeg napadača, ali ja se kladim na Luccu: Udine nije isto što i Napoli, treba vremena da se naviknete na zahtjeve tako zahtjevnog trenera, ali on je mlad i može napraviti pljusak. Ima šansu i, iza sebe, prvaka poput - De Bruynea."

Što on i vječni Luka Modrić donose talijanskom nogometu?

"Beskrajna klasa, iskustvo, pa čak i medijska privlačnost jer ih svi žele vidjeti, znak da je Serie A sve važnija. De Bruyne je napustio Guardiolu zbog Contea, i to je značajan izbor: s Antoniom radite dvostruko ili trostruko, to znači povratak u igru ​​s više od 30 godina. Što se tiče Modrića, izravno sam pitao svog prijatelja Bernarda Corradija, sada Allegrijevog pomoćnika: rekao mi je da je Luka sve svoje prve lopte na treningu igrao s dodavanjem bez gledanja, vanjskom. Nevjerojatno! S njim je Milan napravio ogroman uspjeh jer godine nisu bitne na ovoj razini."

Koliko je važan Allegrijev povratak u AC Milan?

"Milan se trebao vratiti na pravi put i angažirao je najboljeg mogućeg trenera kako bi to postigao: Allegri donosi smirenost, razumije pritisak i zna kako pobjeđivati. Vidjet ćemo kako će se Boniface prilagoditi, ali Max je također pravi čovjek da iz Leaoa izvuče najbolje. Ovo mora biti njegova godina, godina dosljednosti, a ne samo bljeskova briljantnosti."

Juve se još uvijek čini kao nepoznanica: vidite li ih kao kandidata za naslov?

"Prije svega, trebali bi potpisati Kola Muanija: bio bi to ogroman potez ostati na vrhu i zaboraviti na užasnu sezonu prošle sezone. Vidio sam ih u dobroj formi u Americi, agresivne, što je znak da je bilo ispravno zadržati Tudora: on je pravi navijač Juventusa, a osim toga, ne možete mijenjati trenera svake godine... Momčad treba poboljšati, a tu je i problem s Vlahovićem - nije jasno hoće li ostati ili otići - ali puno će ovisiti o Davidovoj izvedbi, vrhunskog središnjeg napadača."

Koja je najzanimljivija oklada na prvenstvo?

"Gasperini u Rimu, a onda ćemo vidjeti što će Atalanta učiniti bez njega i s Jurićem. Ranieri ga je dobro uvjerio, ali Gasperini mora biti zadovoljan na transfer tržištu: znamo da s pravom traži sposobne igrače. U Bergamu, međutim, puno očekujem od Daniela Maldinija: ima neuobičajenu tjelesnu građu i tehniku."

