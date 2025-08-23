Urnebesne kazne za igrače slavnog engleskog kluba: Evo koliko košta mokrenje pod tušem i zaboravljanje torte

Popis kazni za igrače Middlesbrougha procurio je u javnost, a navijači ovog poznatog engleskog kluba ostali su zapanjeni uz poveću količinu smijeha.

Igrači Middlesbrougha suočavaju se s kaznama za niz stvari, od nedonošenja rođendanske torte do bizarnih razloga poput uriniranja pod tušem.

Tako se kašnjenje na utakmicu kažnjava s 577 eura plus doplatom od 30 eura po minuti. Kazne se moraju platiti u roku pet radnih dana ili će igrači morati platiti dvostruki iznos.

Ostale kazne uključuju 577 eura plus 20 eura po minuti za kašnjenje na sastanak i 300 eura plus 20 eura po minuti za kašnjenje na autobus.

Međutim, kazne se ne odnose samo na dane utakmica, već i na stroga pravila koja se moraju poštivati u kampu za trening. Kašnjenje na trening dolazi s kaznom od 200 eura plus 20 eura po minuti.

Igrač koji mokri pod tušem platit će 100 eura, a ista kazna očekuje i onog 'luđaka' koji se usudi pomicati stol za biljar tijekom igre.

Ostavljanje stvari na stolu za ručak također košta 100 eura, a ako igrač Middlesbrougha želi ugodnu večer kod kuće umjesto da se pridruži momčadi u noćnom izlasku, to će ga koštati čak 1000 eura.

Vjerujemo kako se neki od vas sigurno sjećaju da je za ovaj klub igrao i Alen Bokšić. Kada je prešao u Middlesbrough bio je u to vrijeme najplaćeniji igrač na svijetu. Zarađivao je 73.000 eura tjedno, no ne znamo koliko su u to vrijeme igrači plaćali kazne i je li se među njima možda pokoji put našao i slavni Bokšić za vrijeme igranja u jednom od manjih klubova osim Hajduka u njegovoj karijeri.

