Španjolci potvrdili veliko pojačanje Hajduka: 'Igrač Valencije oprostio se s klubom i krenuo prema Splitu'
'Hugo Guillamón došao je u Valencijin kamp oprostiti se od suigrača'
Hajduk bi uskoro trebao dobiti veliko pojačanje. Na Poljud iz Valencije stiže Hugo Guillamon.
Vijest je prvi objavio talijanski novinar s provjerenim informacijama u španjolsko nogometu, Matteo Moretto, a kasnije je i španjolski sportski novinar Hector Gomez objavio kako je ključni čovjek u transferu Ivan Rakitić.
Dodatne detalje objavila je i Marca, a sada je i španjolski Chiringuito objavio da se igrač došao oprostiti od suigrača i kluba u kamp te da nakon toga putuje za Split.
"Hugo Guillamón došao je u Valencijin kamp oprostiti se od suigrača. Nakon toga putuje u Hrvatsku potpisati za Hajduk Split", objavio je na X-u španjolski Chiringuito.
Hajduku, dakle, dolazi 25-godišnji defenzivac koji prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a može igrati na poziciji stopera i zadnjeg veznog ili 'pivota', nešto za čime Gonzalo Garcia vapi otkako je stigao za kormilo bijelog broda.
Guillamón je u rujnu 2022. vrijedio najviše u karijeri, čak 25 milijuna eura. Cijelu dosadašnju karijeru proveo je u Valenciji, od najmlađih kategorija pa sve do danas. Za prvu momčad sakupio je 146 nastupa u kojima je zabio pet golova i namjestio četiri.
Više od desetljeća na Mestalli
"Hugo Guillamón igrat će u Hrvatskoj. Valencia je postigla dogovor o raskidu ugovora s mladim igračem, koji nije bio u Corberánovim planovima i bio je izvan prve momčadi od početka predsezone. Pivot, nakon što je raskinuo ugovor s klubom, postigao je dogovor s Hajdukom o igranju u nadolazećim sezonama. Guillamónovim odlaskom, samo je Sergi Canós ostao u momčadi igrača koje je Corberán odredio da napuste klub prije zatvaranja prijelaznog roka", napisala je španjolska Marca pa dodala:
"Guillamón je s Valencijom još od mladih selekcija. Proveo je više od desetljeća u klubu s Mestalle te čak bio i u kadru Španjolske na Svjetskom prvenstvu. Od SP-a u Kataru njegov napredak je naglo stao, a klub ga je odlučio pustiti besplatno."
Nešto kasnije nakon objave o Guillamonu, Matteo Moretto je objavio i kako će u Hajduk stići i Edgar Gonzalez iz Almerije. Interes Hajduka za njega je poznat od ranije, a prvi ga je objavio poznati Fabrizio Romano.
González je 28-godišnji Španjolac koji igra za Almeríju od 2023. kada je došao iz Real Betisa. Po Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura, a 2022. godine vrijedio je 10 milijuna kad je igrao za Betis.
Igrao je i za Betis Deportivo, Corneliju i Espanyol. Prošle sezone odigrao je 40 utakmica za Almeríju u La Ligi 2 i zabio dva gola. Bio je neizostavni član prve postave, odigrao je preko 3300 minuta u ligaškom dijelu. Može pokriti i poziciju zadnjeg veznog. Odigrao je i 87 utakmica u La Ligi za Betis i Almeríju.
