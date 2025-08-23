Španjolci potvrdili veliko pojačanje Hajduka: 'Igrač Valencije oprostio se s klubom i krenuo prema Splitu'

Hajduk bi uskoro trebao dobiti veliko pojačanje. Na Poljud iz Valencije stiže Hugo Guillamon.

Vijest je prvi objavio talijanski novinar s provjerenim informacijama u španjolsko nogometu, Matteo Moretto, a kasnije je i španjolski sportski novinar Hector Gomez objavio kako je ključni čovjek u transferu Ivan Rakitić.

🔚 Se están finalizando los documentos para la rescisión de @HGuillamon



📑 Se anunciará como traspaso



💰 Va a ahorrarse el VCF unos 500/600K



🇭🇷 @ivanrakitic es quien firma a Hugo https://t.co/gYw6NX8KQa — Héctor Gómez (@Generaldepie_) August 22, 2025

Dodatne detalje objavila je i Marca, a sada je i španjolski Chiringuito objavio da se igrač došao oprostiti od suigrača i kluba u kamp te da nakon toga putuje za Split.

"Hugo Guillamón došao je u Valencijin kamp oprostiti se od suigrača. Nakon toga putuje u Hrvatsku potpisati za Hajduk Split", objavio je na X-u španjolski Chiringuito.

👋 Guillamón ha acudido hoy a la ciudad deportiva del Valencia para despedirse de sus compañeros.



🇭🇷 El jugador pondrá rumbo a Croacia para jugar en el Hajduk Split.



ℹ️ @German_ml23 https://t.co/AklU5cxybA pic.twitter.com/93XmTcpXZi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 23, 2025

Hajduku, dakle, dolazi 25-godišnji defenzivac koji prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a može igrati na poziciji stopera i zadnjeg veznog ili 'pivota', nešto za čime Gonzalo Garcia vapi otkako je stigao za kormilo bijelog broda.

Guillamón je u rujnu 2022. vrijedio najviše u karijeri, čak 25 milijuna eura. Cijelu dosadašnju karijeru proveo je u Valenciji, od najmlađih kategorija pa sve do danas. Za prvu momčad sakupio je 146 nastupa u kojima je zabio pet golova i namjestio četiri.

Više od desetljeća na Mestalli

"Hugo Guillamón igrat će u Hrvatskoj. Valencia je postigla dogovor o raskidu ugovora s mladim igračem, koji nije bio u Corberánovim planovima i bio je izvan prve momčadi od početka predsezone. Pivot, nakon što je raskinuo ugovor s klubom, postigao je dogovor s Hajdukom o igranju u nadolazećim sezonama. Guillamónovim odlaskom, samo je Sergi Canós ostao u momčadi igrača koje je Corberán odredio da napuste klub prije zatvaranja prijelaznog roka", napisala je španjolska Marca pa dodala:

"Guillamón je s Valencijom još od mladih selekcija. Proveo je više od desetljeća u klubu s Mestalle te čak bio i u kadru Španjolske na Svjetskom prvenstvu. Od SP-a u Kataru njegov napredak je naglo stao, a klub ga je odlučio pustiti besplatno."

Nešto kasnije nakon objave o Guillamonu, Matteo Moretto je objavio i kako će u Hajduk stići i Edgar Gonzalez iz Almerije. Interes Hajduka za njega je poznat od ranije, a prvi ga je objavio poznati Fabrizio Romano.

El almeriense Edgar González también jugará en Croacia. https://t.co/DI62VCa9kI — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 22, 2025

González je 28-godišnji Španjolac koji igra za Almeríju od 2023. kada je došao iz Real Betisa. Po Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura, a 2022. godine vrijedio je 10 milijuna kad je igrao za Betis.

Igrao je i za Betis Deportivo, Corneliju i Espanyol. Prošle sezone odigrao je 40 utakmica za Almeríju u La Ligi 2 i zabio dva gola. Bio je neizostavni član prve postave, odigrao je preko 3300 minuta u ligaškom dijelu. Može pokriti i poziciju zadnjeg veznog. Odigrao je i 87 utakmica u La Ligi za Betis i Almeríju.

