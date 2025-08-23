Đalović: 'Računao sam da će HNS smanjiti kaznu za Petroviča, a oko Fruka valjda svi znaju više nego mi'

Rijeka u nedjelju od 21 sat na Rujevici dočekuje Varaždin u četvrtom kolu HNL-a.

Posljednjih sezona sudari ove dvije momčadi bili su prepuni uzbuđenja, uostalom, dovoljno se prisjetiti posljednjeg gostovanja Varaždina na Rujevici. Junak je tada bio Luka Menalo koji je postigao jedan od ključnih pogodaka u lovu na naslov prvaka.

"Ako već mora neka bude kao što je bilo prošli put, bitno je da napravimo sve za pobjedu", rekao je trener Rijeke, Radomir Đalović.

Ipak, nakon velikog pražnjenja protiv PAOK-a, zadatak Đalovića i njegovog stožera bit će pronaći dobitnu kombinaciju za osvojiti nove prvenstvene bodove.

"Čeka nas zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog suparnika, pogotovo nakon velikog pražnjenja kakov smo imali protiv PAOK-a. Varaždin je momčad koja ima i glavu i rep, koja je pokazala svoju kvalitetu i u prošlom prvenstvu, kao i u dosadašnjim utakmicama. Moramo vidjeti s kakvom momčadi raspolažemo, koji će igrači biti spremni. Moramo ući maksimalno jako i angažirano, agresivno, raditi dobar pritisak i ostvariti pobjedu. Varaždin je dobar, ali igramo kući, pred svojim navijačima, dobili smo dodatno samopouzdanje nakon PAOK-a pa na krilima te igre očekujem da napravimo sve da pobijedimo."

O zdravstvenom stanju u momčadi.

"Dva do tri igrača se žale na manje ozljede, vidjet ćemo do utakmice tko se kako osjeća do utakmice pa ćemo na osnovu toga sastavljati momčad. Minimum će biti par promjena, za dalje ćemo vidjeti."

HNS se još jednom istaknuo sa svojim presedanom oko Petroviča.

“Bio sam siguran da će se kazna smanjiti, na neki način sam već računao na to, ali nije. Svi znate koliko nam on znači. No, koga nema, bez njega se može i mora.”

'Ja natežem da ostane'

Samir Toplak je naslutio da bi Toni Fruk mogao napustiti Rijeku.

"Kolega sigurno zna više nego svi mi", nasmijao se Đalović pa dodao:

"Da, Toni je tu. Evo, još je sedam dana 'živo'. Ja natežem da ostane, a što će biti, vidjet ćemo."

Samopouzdanje momčadi je na visokoj razini nakon drugog dijela protiv Dinama i utakmice protiv PAOK-a.

"Da, u tri poluvremena smo bili pravi, moramo tako nastaviti u tom ritmu. Nije lako igrati svaka tri dana, velika je potrošnja, ali to je normalno, u Europi isto igraju drugi svaka tri dana. Za nas su ova dva tjedna ključna, odmorit ćemo malo kad bude reprezentativna pauza."

Na Rujevici izuzetno respektiraju i Varaždin koji je odigrao odličnu prošlu sezonu i u lijepom svjetlu se predstavio u Europi.

"Varaždin je doveo dva, tri dobra igrača, pojačali su se iskusnim imenima u obrani i u veznom redu. Stabilni su, vidjeli smo da su i u Europi igrali dobro. Uz to imaju dobrog trenera, dugo su zajedno. Prema naprijed imaju kvalitetne igrače popu Dabre, Latkovića, Belcara, Antunovića. Brzi su i nezgodni, u sredini Duvnjak dobro igra, došao je Puclin, nekoliko zanimljivih stranaca. Izuzetno zanimljiv kadar, poručio je Đalović.

Rijeka je sada na četiri bodova, Dinamo i Hajduk su maksimalni.

"HNL je maraton. Naravno da je ljepše kad si odmah na vrhu, ali igra se 36 kola. Prije godinu dana je Hajduk bio ispred svih 10 bodova na zimu… Kažem, to je maraton. Ja razmišljam da osmi mjesec završimo kako treba, dalje će nam sve biti lakše."

