Ludnica u finalu: Ronaldo i Brozović nisu mogli spasiti Al Nassr

Nogometaši Al Ahlija pobjednici su 12. izdanja saudijskog Superkupa nakon što su u Hong Kongu boljim izvođenjem jedanaesterca sa 5-3 pobijedili Al Nassr u čijim redovima igra Marcelo Brozović.

Završni turnir saudijskog Superkupa koji je održan u Hong Kongu završen je trijumfom Al Ahlija koji je drugi put slavio u ovom natjecanju.

Finalni dvoboj između Al Alhlija i Al Nassra razriješen je udarcima s bijele točke nakon što je susret završio 2-2.

Al Nassr je poveo u 41. minuti golom Cristiana Ronalda iz jedanaesterca. Izjednačio je Franck Kessie u šestoj minuti nadoknade prvog dijela, da bi Brozović u 82. minuti doveo Al Nassr u novu prednost. U 89. minuti izjednačio je Ibanez.

Prilikom izvođenja jedanaesteraca svih pet igrača Al Ahlija je bilo precizno, dok je na drugoj strani presudio promašaj Abdullaha Al Khaibarija u četvrtoj seriji čiji je udraca obranio Edouard Mendy.

Brozović je bio siguran izvođač pogodivši u drugoj seriji.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Vjerujem da će već sljedeći put Dalić pozvati i nekog iz Dinama'