Prvi veliki udarac za Jakirovića u Championshipu!

Sergej Jakirović, nekadašnji strateg Dinama i Rijeke, započeo je novu trenersku avanturu u Engleskoj, preuzevši ovog ljeta Hull City. Nakon obećavajućeg starta u Championshipu, stigao je i prvi težak udarac – na domaćem terenu poraženi su od Blackburn Roversa s uvjerljivih 3:0.

Strijelci za goste bili su Ryan Hedges u 18. minuti, Yuki Ohashi u 47., a samo tri minute kasnije pogodio je i Todd Cantwell, čime je Hull doživio neugodan kiks pred svojim navijačima.

Jakirovića očekuje duga i zahtjevna sezona, dodatno otežana zabranom transfera, što značajno smanjuje manevarski prostor za pojačanja.

Dosad je Hull u tri utakmice upisao remi protiv Coventry Cityja (0:0), pobjedu nad Oxford Unitedom (3:2) i sada ovaj težak poraz od Blackburna.

